Metaphern für das Prinzip Hoffnung

Alle Arbeiten seien geprägt durch einen brillanten, sensiblen Naturalismus. Mit liebevoller Besessenheit rücke Julia Belot dabei der organischen Welt zu Leibe. Es seien vor allem Pflanzen, die sie dabei in den Fokus nehme – Blüten, Stengel, Detail oder Ensemble.

Sollte einer urban fixierten Menschheit jeder Blick für Natur entglitten sein – die Künstlerin mache dem Betrachter ein brillantes visuelles Angebot, hinter dem ein weiteres Angebot stehe: nicht nur zu sehen, sondern auch zu empfinden. Malerische Technik und die Stilmittel handhabe sie mit großer Sicherheit und feinstem Gespür.

Ausgangspunkt ihrer Bilder seien Naturbeobachtung und fotografische Aufzeichnung. Die Übertragung der Motive auf Leinwand geschehe phasenweise, und, was man den Bildern zunächst nicht ansehe, vom Groben zum Feinen. Aber es bleibe – bei aller sachlicher Perfektion – auch in den fertigen, durchgereiften Ergebnissen ein interessantes Miteinander von detailgetreuen Feinheiten und einem überraschend grob belassenen halbabstrakten Fleckensystem.

„Zart und beherzt zugleich

Julia Belots malerische Handschrift sei zart und beherzt zugleich. Das betreffe zum Beispiel den Wechsel zwischen dünn aufgetragenen und satt aufgetragenen Farbschichten, die Hell-Dunkel-Kontraste, oder die Farbbrillanz, die entweder subtil gesteigert oder im Sinne der Gesamtwirkung zu einer lichthellen Ganzheit verschmolzen werde. Überhaupt – das Licht! Es spiele eine große Rolle. In der realen Welt sei Licht ein schwer greifbarer Agregatzustand, den die Künstler durch den Einsatz der Farbe umsetzen würden. Julia Belot sei hierin nicht nur unglaublich sicher, sondern auch sensitiv und subtil.

Die Wirkung der Gemälde von Julia Belot ergebe sich nicht nur durch eine unglaublich geschickte Handwerklichkeit, das hohe malerische Niveau werde bei ihr gesteigert durch Empfindsamkeit und Empathie, mit welcher die Malerin der Naturwelt begegne. Für all das, was sie male, habe sie ein ganzes Herz und eine volle Seele. Was auf diese Art rüberkomme, sei nicht nur die Schönheit des Objekts, sondern die Atmosphäre, das Wesen der Dinge.

So wie Julia Belot alles arrangiere, sei das Miteinander dieser Lebewesen betont friedfertig und harmonisch. Es seien imaginierte Paradiese. Es seien Bilder einer erinnerten Welt mit Elementen kindhafter Fantasie und es sei die Beschwörung von Traumland, der Vision von Geborgenheit. All dies: Metaphern für das Prinzip Hoffnung.

Eine solche Bildsprache erzeuge hie und da kritisches Erstaunen, denn die aktuelle Kunst und die Moderne seit Beginn des 20. Jahrhun-derts neige dazu, das Widersprüchliche der Welt in den Vordergrund zu stellen. Weil fast alle Katastrophen menschengemacht beziehungsweise menschenverschuldet seien, könne es nichts schaden, einen Spiegel vorzuhalten mit dem Appell, sich auf das Ursprüngliche zu besinnen – auf das Menschliche, das Natürliche und Kreatürliche.

Julia Belot´s Gemälde seien schon jenseits, seien über diesen Appell hinaus. Deren Bilder würden eintauchen in das Schöne und das Positive illustrieren. Die Malerin gebe ihre ganze Empathie in die Sache hinein. Dabei gehe es nicht um die Beschreibung einer falschen Idylle. Hinter dem Augenschmaus stecke sehr wohl auch das Bewusstsein von der Endlichkeit aller Dinge. Alles sei gebunden in der Dimension der Zeit. Die Besucher der Vernissage konnten sich bei einem Rundgang durch die Ausstellung einen Eindruck von den Bildern und Skulpturen verschaffen. ds

Montag, 23.04.2018