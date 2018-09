Milchhäusle in der Region bekannt

Seit 2015 hat das Milchhäusle in Walldürn seine Pforten geöffnet. In Zeiten von „abgeschotteter“ Lebensmittelproduktion in Großbetrieben findet das Konzept bei vielen Verbrauchern Anklang.

Walldürn. Der Automat wurde 2015 auf dem Bauernhof eingeführt, um Milch direkt vermarkten zu können. Die FN haben sich mit Betriebsleiter Walter Sans vom Milchviehbetrieb unterhalten, seine Bilanz fällt positiv aus. Das Vertrauen in die Lebensmittelindustrie wurde in der jüngeren Vergangenheit durch verschiedene Skandale erschüttert. Zudem haben sich Bilder von gequälten Tieren in den Massentierhaltungsbetrieben ins Gedächtnis vieler Verbraucher gebrannt. Die Transparenz der Produktionsbedingungen sowie die Herkunft wird für viele daher immer wichtiger. Hier setzt auch der Milchviehhalter Walter Sans an.

„Regionalität ist die Zukunft der Landwirtschaft, daran glaube ich. Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen, das ist mein Ziel“, so der Inhaber eines Betriebes mit Kühen.

So stieg er 2015 in die Direktvermarktung ein und eröffnete das „Milchhäusle“ in Walldürn. Zuvor hatte der Betrieb bereits kleinere Mengen Milch auf dem Hof verkauft. Das in der Nähe der B 27 gelegene Häuschen erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit.

„Am Automaten erhalten die Kunden die Milch als reines Naturprodukt, direkt aus dem Euter. Sie wird lediglich gekühlt“, erläutert Sans.

Sein höchstes Bestreben ist es, Tiere so artgerecht wie möglich zu halten. So bekommt das Jungvieh regelmäßig Auslauf auf der Weide. Im Stall probiert man möglichst ähnliche Bedingungen zu schaffen. Die Tiere können alle frei herumlaufen, ein Spaltenboden ist hier nicht vorhanden.

„Kühe sind Herdentiere und diese einzeln anzubinden wäre Tierquälerei. Allerdings ist unser Betrieb sicher auch nicht perfekt und jeder der etwas finden will, wird es auch können“, schränkt Sans ein.

Transparenz und Regionalität

Auch das Futter für die Tiere produziert er normalerweise ausschließlich auf den eigenen Feldern „Dieses Jahr fällt die Ernte allerdings deutlich schlechter aus und wir mussten bereits Stroh von Betrieben der Region beziehen. Eventuell muss auch noch Futter zugekauft werden“, so Sans sorgenvoll.

Sein Betrieb benötigt sehr viel Stroh, mit dem dann die Böden der Stallungen eingestreut werden. Diese sind in der Nähe des Milchhäusle alle frei einsehbar, zudem bietet er immer wieder Hofführungen an. Diesen unmittelbaren Einblick für die Verbraucher hält er für wichtig, und erklärt sich unter anderem damit auch den Erfolg des Milchhäusle.

„Mittlerweile schreibt unser Betrieb mit diesem schwarze Zahlen. Wir betreiben es aber aus Überzeugung und es geht uns um die Sache. Unser Haupterwerb ist weiterhin der Verkauf an die Molkerei, die verkauften Mengen nicht mal ansatzweise miteinander vergleichbar“, stellt Sans klar.

Vom Stall direkt zum Automaten

Die kleine Menge der produzierten Milch gelangt aber täglich direkt vom Stall an den Automaten. Zuerst werden die Kühe in einem Melkkarussell gemolken, danach wird die Milch in einen großen Kühltank gefüllt. Von dort findet der Transport zu einem im Automaten befindlichen Kühltank statt.

Bevor dieser mit frischer Milch befüllt werden kann, wird zuerst eine Reinigung vorgenommen. Nun kann der Kunde die Milch wieder entsprechend seinen Wünschen aus dem Automat entnehmen. „Wir erhielten seit Eröffnung durchweg positive Rückmeldungen. Es ist wie ein Baby. Es bereitet viel Freude, aber die Pflege des Automaten nimmt auch einige Zeit in Anspruch“, so Seniorchefin Agnes Sans, die regelmäßig bei der Betreuung hilft.

Das Milchhäusle hat mittlerweile circa 100 Stammkunden und ist Anziehungspunkt für verschiedene Alters- und Personengruppen aus nah und fern an. Das Kaufverhalten ist unterschiedlich, teils wird eine zweistellige Anzahl an Flaschen mitgenommen oder aber nur spontan ein Becher zwischendurch getrunken. „Es kommen Lkw-Fahrer, Familien oder Rentner gezielt vorbei, genauso wie Feiernde, die die Partynacht ausklingen lassen wollen. Andere, häufig Radfahrer oder Urlauber, kennen das Milchhäusle gar nicht und machen kurzentschlossen Halt“, beschreibt Sandra Eck, die Schwester von Walter Sans, das gemischte Publikum. Sie ist für die Öffentlichkeitsarbeit des Milchhäusle zuständig und berichtet von verschiedenen Maßnahmen, die in der Vergangenheit erfolgt sind.

Mehr Möglichkeiten

So wurde im Dezember 2017 der der alte mechanisch funktionierende Flaschenautomat durch einen neuen ersetzt. Dieser bietet nun viel mehr Möglichkeiten und befindet sich auf dem neusten Stand der Technik.

So kann jetzt beispielsweise Geld gewechselt oder die Preisanzeige elektronisch gesteuert werden. Zudem besteht für Kunden mittlerweile die Möglichkeit, die Milch per Automat mit Kabapulver mischen zu lassen. Im April wurde außerdem eine Beschilderung angebracht, um so die Anfahrt zu erleichtern.

