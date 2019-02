„Ministerpräsident hat sich sichtlich wohlgefühlt“

Walldürn.Der Umzug des Narrenrings wurde am Montag im Gemeinderat noch einmal angesprochen.

„Als Stadt haben wir uns wunderbar präsentiert“, sagte Bürgermeister Markus Günther. Er dankte allen, die vor, während und nach dem Umzug dafür gesorgt haben, dass alles so gut geklappt hat.

„Wenn man zusammen steht, sieht man, was man im Ländlichen Raum auf die Beine stellen kann.“

Ministerpräsident Winfried Kretschmann, am Sonntag Gast in Walldürn und Zeuge des närrischen Spektakels, habe sich „in Walldürn sichtlich wohlgefühlt“, so der Bürgermeister. Kretschmann habe den Umzug „ein tolles Erlebnis“ genannt.

Jürgen Schmeiser (DCB) und Friedbert Günther (SPD) hatten in Wortmeldungen zuvor ebenfalls den Umzug gewürdigt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019