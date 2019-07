Ministranten lagen ihr besonders am Herzen

Walldürn.Die Gemeindereferentin der römisch-katholischen Kirchengemeinde Walldürn, Anne Trabold, wurde am Samstagabend nach zehnjähriger Tätigkeit in der Seelsorgeeinheit Walldürn verabschiedet. In dieser Zeit arbeitete sie stets eng mit dem Pastoralteam und vielen Haupt- und Ehrenamtlichen zusammen, hatte federführend eine Vielzahl an Aufgaben inne und war in der Hauptwallfahrtszeit stets im Schuldienst miteingebunden. Mit großem Engagement kümmerte sie sich um die Ministranten in Walldürn. Die Verabschiedung von Trabold erfolgte im Rahmen einer Vorabendmesse in der gut gefüllten Wallfahrtsbasilika. Für Musik sorgte die Gruppe „Young Musicians“.

Wie Stadtpfarrer Josef Bregula erwähnte, kam Trabold im September 2009 als Gemeindereferentin in die Seelsorgeeinheit – zunächst in Teilzeit, später als Vollzeitkraft. Zu ihrem Aufgabenbereich habe auch die Arbeit mit den Ministranten gehört. Dies sei bestimmt eine der schwierigsten Aufgaben gewesen, denn in der Seelsorgeeinheit 150 Ministranten zu betreuen sei keine leichte Aufgabe. Des Weiteren sei sie für die Vorbereitung der Erstkommunion und der Firmung verantwortlich und Kontaktperson zwischen den Frauenverbänden und den Priester gewesen. Die Vorbereitung und Durchführung der Kinderwortgottesdienste sowie weiterer Gottesdienste habe sie immer wieder gerne übernommen.

Auch bei den Wallfahrten habe Trabold immer wieder tatkräftig mitgeholfen. Bei der Dettelbach-Wallfahrt beispielsweise habe sie immer dafür gesorgt, dass die Fußpilger am Ortseingang von den Ministranten abgeholt wurden. In der Seelsorgeeinheit habe sie dem Pfarrgemeinderat, dem Wallfahrtsausschuss und dem Pastoralteam angehört. Man habe sich auf Trabold als zuverlässige Mitarbeiterin immer verlassen können, lobte Bregula in seiner Laudatio. Stets habe sie sich r für die Ministranten eingesetzt und die für sie Fahne hochgehalten.

Die Kraft für all diese Aufgaben, so denke er, habe sich Trabold aus der täglichen Feier der Eucharistie geholt, denn das sei stets der wichtigste Tagespunkt auf ihrer „To-do-Liste“ gewesen.

Für ihn und für alle Angehörige der Kirchengemeinde sei die Gemeindereferentin zehn Jahre lang ein Geschenk gewesen. Ihr Platz bleibe auch in ihrem künftigen Ruhestand hier in Walldürn stets für sie reserviert, und sie könne immer hierher kommen. Als kleines Dankeschön überreichte der Stadtpfarrer ihr eine Collage mit Bildern aus deren zehnjährigen Dienstzeit.

Auch Pia Seyfried namens der Walldürner Ministranten dankte Trabold für ihr Wirken. Als Gemeindereferentin habe diese sehr viele Aufgaben mit stets großem Engagement versehen, doch darüber hinaus sei sie auch bereit gewesen, ihre Freizeit zu opfern, um die Ministranten über ihren Aufgabenbereich hinaus zu unterstützen. Hierbei habe man stets die große Leidenschaft von Trabold zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verspüren können, die das Miteinander mit ihr perfekt gemacht hätten. Seyfried lobte das stets offene Ohr, die Fürsorglichkeit und Hilfsbereitschaft der ausscheidenden Gemeindereferentin.

Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Wolfgang Eisenhauer dankte Trabold ebenfalls für deren Engagement. „Die Gegenwart Jesu in unseren Gemeinden spürbar werden lassen“: Dieser Leitgedanke habe sie angetrieben. Auch im Pfarrgemeinderat habe sie sich mit vielen Ideen und Anregungen miteingebracht.

Zum Abschluss seiner Ansprache wies Eisenhauer schließlich noch kurz darauf hin, dass die Stelle von Gemeindereferentin Trabold ab dem 1. September durch Adrian Ambiel wiederbesetzt wird. ds

