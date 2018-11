Mit 25-stündiger Ausbildung für Ernstfall vorbereitet

Walldürn.Ein insgesamt 25 Ausbil-dungsstunden umfassender Atemschutz-Geräteträgerlehrgang fand in den vergangenen zwei Wochen im Feuerwehrgerätehaus in Walldürn mit Matthias Meidel als Lehrgangs- und Ausbildungsleiter statt. Daran nahmen insgesamt neun Teilnehmer aus den Gesamtwehren Hardheim (zwei), Mudau (zwei) und Walldürn (fünf) teil. Nach dem erfolgreichen schriftlichen und praktischen Leistungsnachweis am vergangenen Samstagvormittag erhielte die Teilnehmer gegen Mittag aus den Händen des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Frank Fischer (Scheringen) ihre Lehrgangsurkunde.

Zu Beginn dieser kleinen Feierstunde begrüßte Lehrgangsleiter Matthias Meidel neben den neuen Atemschutz-Geräteträgern insbesondere auch den Leiter des Haupt- und Ordnungsamtes der Stadt Walldürn, Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy, den stellvertretenden Kreisbrandmeister Frank Fischer sowie die Gesamtkommandanten Martin Kaiser (Hardheim) und Sascha Dörr (Walldürn). Insgesamt sei die Teilnehmergruppe ein interessanter, angenehmer sowie ein leistungsmäßig sehr guter Atemschutzgeräteträgerlehrgang gewesen. Für die weitere Zukunft wünschte er allen Absolventen viele weitere Übungen und Fortbildungen, aber möglichst nur wenige Einsätze im Ernstfall.

Gute Leistungen bescheinigt

Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy übermittelte allen Anwesenden die Grüße der Stadt Walldürn und des sich an diesem Wochenende in der französischen Partnerstadt Montereau befindlichen Bürgermeisters Markus Günther. Er bestätigte allen erfolgreichen Teilnehmern, im Verlauf der 25-stündigen Ausbildung durchweg sehr gute Lehrgangs- und Prüfungsleistungen erbracht zu haben, wofür er allen Anerkennung aussprach und erfolgreiche Übungs- und Ernstfall-Einsätze wünschte.

Stadtkommandant Sascha Dörr übermittelte die Grüße der Feuerwehr Walldürn, gratulierte den Absolventen zur bestandenen Abschlussprüfung und dankte insbesondere noch einmal Lehrgangs- und Ausbildungsleiter Matthias Meidel sowie den beiden Ausbildern Marcel Daubner und Tobias Hauke für die „hervorragende organisatorische Vorbereitung und Durchführung des Atemschutzgeräteträger-Lehrganges“. Frank Fischer, stellvertretender Kreisbrandmeister, beglück-wünschte im Namen von Landrat Dr. Achim Brötel und von Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr alle Teilnehmer. Diesen Atemschutzgeräteträgerlehrgang bezeichnete er als einen der wichtigsten Lehrgänge im Feuerwehrwesen überhaupt. Er forderte alle Absolventen dazu auf, auch künftig regelmäßig an solchen Lehrgängen teilzunehmen und sich stetig weiter fortzubilden. Abschließend dankte er auch dem Ausbildungsleiter Meidel und den beiden Ausbildern für deren großes persönliches Engagement. Sodann überreichte er den folgenden Lehrgangsteilnehmern die Urkunden: Lennard Dietz, Alexander Wallmann (beide Abteilungswehr Hardheim), Nico Grimm, Lukas Farrenkopf (beide Freiwillige Feuerwehr Mudau), Christoph Bohn, Silas Schmitt (beide Abteilungswehr Walldürn-Altheim), Rudi Isele (Abteilungswehr Walldürn-Hornbach), Dominik Seyfried (Abteilungswehr Walldürn-Wettersdorf), sowie Erik Macht (Abteilungswehr Walldürn Stadt).

