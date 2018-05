Mit Alkohol am Steuer

Anzeige

Walldürn.Den Fahrer eines Renault Espace überprüften Beamte des Polizeireviers Buchen am Donnerstagnachmittag in der Buchener Straße in Walldürn. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Da ein Vortest bei dem Autofahrer einen Wert von einem Promille anzeigte, musste er die Beamten auf das Polizeirevier begleiten. Eine dort durchgeführte Überprüfung mittels Analysegerät ergab einen endgültigen Wert von 0,7 Promille. Auf den 50-Jährigen kommen nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot zu.