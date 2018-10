Mit dem Geld werden neue Instrumente gekauft

Walldürn/Buchen.Der Kiwanis Club Buchen-Walldürn übergab am Dienstag in Walldürn eine Spende in Walldürn an das Saxofonorchester „Variosax“.

Neue Leitung

Der Kiwanis Club steht unter neuer Leitung. Der Kiwanis-Club (KC) startete unter neuer Führung in das am 1. Oktober beginnende neue Amtsjahr. Neue Präsidentin ist Gudrun Mackert. Sie wird unterstützt von Wolfgang Bonn (Vice-President), Jan Streckfuss (Schatzmeister) sowie Christine Böhrer (Club-Sekretärin). Die neue Präsidentin tritt damit turnusgemäß die Nachfolge von Elke Altenberend an, die den Club bisher geführt hat. Die Mitglieder des Clubs wollen sich auch im neuen Amtsjahr für Kinder und Projekte in der Region einsetzen.

Dynamisches Orchester

So fand am Dienstag in Walldürn die Spendenübergabe an die Gruppe Variosax in Höhe von 800 Euro statt. Variosax ist ein jugendlich-dynamisches Saxofonorchester in dem bis zu 20 Saxofone verschiedener Größen und Tonlagen sowie Bassklarinetten zusammenwirken. Das Repertoire des Ensembles umfasst neben klassischer Musik aus dem 16. und 17. Jahrhundert ebenso moderne Stile aus den Bereichen Folklore, Jazz, Musical, Pop und Rock.

2004 gegründet

Gegründet wurde Variosax 2004 von Annette Kutzer und Albert Loritz und ist seitdem seit 2017 ein privates Projektorchester mit einem neuen Standort im Kloster Schöntal. Um den Kauf von neuen Instrumenten zu unterstützen, übergab Kiwanis Buchen-Walldürn unter Leitung von Kiwanis-Präsidentin Gudrun Mackert am Dienstag eine Spende in Höhe von 800 Euro.

Albert Loritz bedankte sich in einer kurzen Ansprache über diese großzügige Spende und freute sich darüber, dass nun neue Instrumente gekauft werden können.

Im kommenden Jahr wird Kiwanis Buchen-Walldürn ein Konzert mit Variosax veranstalten, auf welches die Bevölkerung schon heute gespannt sein kann. Näheres wird noch bekannt gegeben.

