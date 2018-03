Mit dem Neubau geht es zügig voran

Anzeige

In dem neuen so genannten Ätztechnik-Gebäude werden alle Anlagen und Prozesse zur chemischen beziehungsweise elektrochemischen Herstellung von Schneidteilen für die Elektrorasierer installiert, hieß es beim Spatenstich für da Projekt Ende Juli 2017. Dadurch werde die Herstellung aller strategischen Teile für die Rasiererproduktion in Walldürn zusammengefasst und dadurch der Materialfluss optimiert.

Das neue Gebäude bietet eine Nutzfläche von 4040 Quadratmetern für Produktion, Chemikalienversorgung und Abwasserbehandlung sowie einer Technikbühne auf dem Dach. Besonders hervorzuheben sind Anforderungen an Arbeitssicherheit und Umweltschutz beim Chemikalienhandling, die in diesem Gebäude realisiert werden.

Der Neubau wurde beim Spatenstich als eine weitere Stärkung des Technologiestandortes Walldürn gewertet, der die Innovationsbereitschaft, die Leistungsfähigkeit und die Zukunftsorientierung der Firma P & G mit dem Braun Werk Walldürn zeige.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.03.2018