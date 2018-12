Mit der frohen Weihnachtsbotschaft auf die Ferien eingestimmt

Walldürn.Mit dem Advent verbinden viele Menschen Kerzenlicht, Ruhe und Besinnung. Doch sieht bereits für Schüler die Realität oft anders aus: Stress durch Klassenarbeiten, Präsentationen, Tests und das Besorgen von Geschenken bestimmten oftmals den Schulalltag. Umso wichtiger war es der Schulgemeinschaft der Konrad-von-Dürn-Realschule, sich im Rahmen einer Weihnachtsfeier Zeit zu nehmen, auf den Advent einzulassen und dem Geist der Weihnacht nachzuspüren.

Bevor die Schulband unter der Leitung von Robert Schmeiser mit dem Lied „Stern über Bethlehem“ dazu einlud, ehrte Schulleiter Patrick Schmid Schüler für besondere Leistungen.

Schulsozialarbeiter Simon Knoll und Konrektorin Elke Gramlich beglückwünschten Niklas Röschke, Mia Martens, Sophie Conrad, Alina Mann und Sebastian Brandl zur erfolgreich abgelegten Ausbildung zum Medienagenten, die nach einer 20-stündigen Schulung die 5. und 6. Klassen über Gefahren und Vorteile der neuen Medien aufklären werden. Außerdem zeichneten Thomas Bartwicki und Thomas Tonnier Corinna Sanns, Ronja Kracht, Lara-Sophie Schenkel, Vanessa Dill, Paula Baumann und Steven Kilian mit dem Bronze-Abzeichen des Internationalen Jugendprogramms (Duke) aus.

Mit einer weihnachtlichen Andacht gelang es den Klassen 7a und 8b unter Leitung von Dorothea Stätzler eindrücklich zu zeigen, worauf es an Weihnachten wirklich ankommt: „So wie viele vor 2000 Jahren dieses Jesus-Kind nicht haben wollten, verhalten wir uns in der heutigen Zeit oft ähnlich. Vieles ist uns wichtiger – die bunten Lichter, das Shoppen, Party machen. Dabei vergessen wir oft, dass Gott auf die Erde kam, dass wir mit unseren Kerzen daran erinnern, dass das Licht der Hoffnung aufleuchtet.“

Mit welch unterschiedlichen Bräuchen dieses wunderbare Ereignis in den verschiedenen Ländern Europas begangen wird, stellten die beiden fünften Klassen unter Federführung von Bianca Breunig-Teichmann und Christina Bundschuh mit kleinen Rollenspielen und beschwingten Musikeinlagen gekonnt dar. Diesen europäischen Flair griffen die Gitarren-AG (Leitung Bernhard Trabold), die Instrumental-AG (Martin Heß, Daniela Binnig, Sarah Dörr, Niklas Berlinger, Corinna Sanns, Daniel Hasenstab, Julian Teichmann, Nina Klotzbücher, Leitung: Robert Schmeiser) und der Chor (Leitung: Christina Bundschuh) mit Klassikern wie „Jingle Bells“, „We wish you a merry Christmas“ oder dem John-Lennon-Song „Happy Xmas“ auf.

Ihr Können stellten Svenja Geiger und Selin Czerny als Siegerinnen des Vorlesewettbewerbs mit der Geschichte „Die verschenkte Freude“ eindrücklich unter Beweis. Passend zur Aussage dieser Geschichte brachten die Schüler der Klasse 6a gemeinsam mit Elke Gramlich Weihnachtswünsche in Wort und Bild zum Ausdruck: für ein friedliches und freundliches Miteinander, für ein Weihnachten, das die Herzen erfüllt.

Rektor Schmid nutzte den festlichen Rahmen, um Sekretärin Sabine Rodemer und den Hausmeistern Thomas Kaiser und Kurt Hirt für ihre Arbeit zu danken. Seine besonderer Dank galt Elke Gramlich, die charmant durch das Programm geführt und die Feierstunde vorbereitet hatte. Nach tosendem Applaus für den beliebten Schulleiter klang die Weihnachtsfeier mit dem Weihnachtslied „O du fröhliche“ aus.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.12.2018