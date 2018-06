Mitglieder für Treue zum Verein geehrt

Anzeige

Glashofen.Treue Mitglieder wurden am Sonntagvormittag beim Sporfest des SV Wettersdorf/Glashofen geehrt.

Der stellvertretende Vorsitzende Martin Bodirsky begrüßte aus diesem Anlass zahlreich erschienene Vereinsmitglieder, Ehrenmitglieder und Ortsvorsteher Heinrich Hennig sowie geladene Gäste in der Sporthalle Glashofen. In seinen Grußworten ließ Bodirsky die Vereinsgeschehnisse des vergangenen Jahr Revue passieren und wies darauf hin, dass der Sporverein in diesem Jahr seit 70 Jahren bestehe. Bodirsky und Tobias Weinlein führten anschließend die Ehrungen durch: Für 70 Jahre Vereinsangehörigkeit wurden Josef Ballweg, Karl Neuberger sen. und Herbert Trabold ausgezeichnet. Seit 65 Jahren ist Horst Berberich dabei, für 60-jährige Treue wurden Josef Weinlein sen., Gerhard Weinlein, Heinrich Hennig, Werner Schmitt und Horst Hennig geehrt.

Peter Weinlein, Kurt Schöllig, Egbert Hennig, und Bernhard Bundschuh (für 50 Jahre) sowie Karl Heinz Gehrig, Inge Horn, Irmgard Bodirsky, Helga Zeitler, Ingrid Henn , Hildegard Heimrich, Edeltrud Büttner, Erna Beuchert, Bärbel Beuchert, Gertrud Schmitt, Anni Ballweg, Irene Seyfried, Elli Seitz, Helga Schüssler, Hildegrad Schurz, Gerda Löffler, Uwe Schneider, Irmgard Gehrig, Dieter Repp, Annamaria Meixner, Edeltrud Remmler, Elfriede Schurz, Gerda Schmitt, Bertold Berberich, Reiner Hass, Ina Löhr, Ria Berberich, Wolfgang Mohr, Edda Mall und Harald Haas (alle 40 Jahre) wurden ebenfalls ausgezeichnet.