Modelleisenbahn-Ausstellung in Walldürn

Walldürn.Eine Ausstellung der Modellbahnfreunde Walldürn findet am Samstag, 24. November, von 13 bis 16 Uhr und am Sonntag, 25. November, von 11 bis 16 Uhr im Bauhof der Stadt Walldürn (Dr.-August-Stumpf-Straße 15) statt. Gezeigt werden im Betrieb: Märklin H0-Anlage „Mittelgebirge“ (80 Quadratmeter), Roco H0-Anlage „Schweiz“ (24 Quadratmeter), 0er Schmalspuranlage (sechs Quadratmeter) sowie N-Anlage in Modulen (acht Quadratmeter). Des weiteren gibt es für die kleinen Besucher eine Märklin H0-Anlage zum Selbstfahren. Für Bewirtung ist gesorgt. Bild: Modellbahnfreunde

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018