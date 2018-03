Modellflieger feiern Jubiläum

Anzeige

Altheim.Der Modellfliegerverein Ikarus in Altheim veranstaltet am Sonntag, 11. März, von 10 bis 17 Uhr in der Kirnauhalle eine ganztägige Ausstellung. Gezeigt werden an die einhundert Modelle. Angefangen von kleinen einfachen Modellen für Anfänger werden auch Großmodelle von über zwei Meter Spannweite ausgestellt. Es sind besondere Segelflieger dabei, die wie in der echten Fliegerei mit Motormodellen auf dreihundert Metern Höhe geschleppt werden.

Um die Fliegerei probieren zu können, wird ein Stand aufgebaut, der einen Flugsimulator hat. Dort können spannend und gefahrlos die eigenen Fertigkeiten getestet werden. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Der Modellfliegerverein Ikarus feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Angefangen hat die Fliegerei einiger weniger Technik begeisterter auf einem bescheidenen Gelände in Altheim. Heute verfügt der Verein in Altheim über ein stattliches Gelände mit eigener großer Landebahn.