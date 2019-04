Walldürn.Die gestaltete eucharistische Anbetungsstunde „Stay & Pray – bleiben und beten“ findet am Freitag, 26. April nach der Abendmesse in der Basilika ab 19.15 Uhr bereits zum 25. Mal statt. Dieses kleine Jubiläum, welches im April 2015 als neues geistliches Angebot in der kleinen Franziskuskapelle seinen Ursprung nahm, ist gleichzeitig auch ein Beitrag zur 1225 Jahr-Feier der Stadt Walldürn.

Diese moderne Form der Anbetung mit Lobpreisgruppe, meditativen Texten sowie der Übertragung von Liedern und Bildern auf Großleinwand zieht mittlerweile Menschen weit über die Grenzen Walldürns und der näheren Umgebung an. In dieser Stunde steht auch das Wort Gottes im Mittelpunkt, mitgebrachte Fürbitten werden gehalten und Kerzen für ganz persönliche Anliegen können entzündet werden. Es besteht zudem die Möglichkeit zur Beichte oder zum Beichtgespräch. Das Thema lautet kurz nach Ostern: „Auferstandener Jesus, schenke mir ein offenes Herz!“ Zuvor ist um 18 Uhr Rosenkranz und um 18:30 Uhr die Feier der Heiligen Messe. Erwachsene, Familien, Kinder und Jugendliche sind gleichermaßen dazu willkommen. adr

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019