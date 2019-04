Modernes Gebäude für die Bürger

Als Investition in die Zukunft gilt das neue Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhaus Gerolzahn. Viele ehrenamtliche Helfer packten mit an, um das Projekt im Kostenrahmen zu halten.

Gerolzahn. Es wurde diskutiert, entschieden, geplant, Altes abgerissen und Neues aufgebaut. Nun ist das neue, schmucke Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhaus in Gerolzahn fertiggestellt. Das Bauwerk wird in einer Feierstunde für geladene Gäste am Montag, 29. April, um 15 Uhr eingeweiht. Dazu wird auch der baden-württembergische Minister für den Ländlichen Raum, Peter Hauk (MdL), erwartet.

Mit vereinten Kräften war es möglich, anstelle des in die Jahre gekommenen alten Rathauses ein helles, modernes und zukunftsweisendes Gebäude für die Dorfbewohner zu errichten. Dies gilt sowohl für die Bauarbeiten selbst als auch für die Finanzierung des mit rund 613 000 Euro veranschlagten Projekts. Aus dem ELR-Programm für den ländlichen Raum flossen circa 200 000 Euro, aus Feuerwehrmitteln rund 60 000 Euro.

Auf Helfer angewiesen

Insbesondere die erheblichen Eigenleistungen vieler freiwilliger Helfer, für die ihr Engagement im Hitzesommer 2018 eine oft schweißtreibende Angelegenheit war, sind hier zu nennen. Ohne diese wäre die Maßnahme für die Stadt Walldürn ein Wagnis gewesen.

Nach der Vorstellung der Baupläne im Frühjahr 2017 ging es noch im Herbst des gleichen Jahres an den Abriss des alten Rathauses in der Schafsgasse. Um es nach neuestem Stand herzurichten, hätte man finanziell den gleichen Aufwand betreiben müssen wie bei einem Neubau. So fiel der Entschluss nicht allzu schwer, nachdem ehrenamtlicher Einsatz signalisiert wurde, der die Kosten in erträglichem Rahmen hielt.

Bei den vorbereitenden Arbeiten im Tiefbau waren Anfang und Mitte 2018 nicht selten unvorhergesehene Hürden zu überwinden, sei es beim Baufeld oder bei der Verlegung der Versorgungsleitungen. Nach Abschluss des Betongewerks nahm das Dorfgemeinschaftshaus im Juni 2018 langsam aber sicher Gestalt an, als die ersten Wände in Holzständerbauweise aufgestellt wurden.

Außenanlage schnell fertig

Parallel zum Innenausbau wurde die Außenanlage gestaltet. Dazu zählen die Schaffung von Gehwegen, zwei Zufahrten, Stützmauern und Parkplätzen. Außerdem kamen die Reparatur an der Oberfläche der Schafsgasse und der Einbau des Flüssiggastanks hinzu. Bis zum Einbruch des Winters war die Außenanlage praktisch fertiggestellt.

Das zum Areal gehörende Spielgelände wurde neu konzipiert und rundet den Bereich ab. Das Gerätehaus für die Feuerwehr umfasst eine große Garage, eine Umkleide, WC, Werkstatt und einen Technikraum. Es ist über einen Verbindungstrakt mit dem Dorfgemeinschaftshaus verbunden.

Hier findet man einen geräumigen, lichtdurchfluteten Saal mit 70 Sitzplätzen, das Stuhllager, Teeküche, Foyer, Garderobe, Büro, Sanitärräume und einen Abstellraum. Mit dieser Zukunftsinvestition erfährt der Walldürner Stadtteil Gerolzahn eine gelungene Aufwertung. Für Ortsvorsteher Heinrich Hennig (Neusaß) und seinen Stellvertreter Kurt Meidel (Gerolzahn) ist die Vollendung und Einweihung des Bauwerks zugleich deren Abschlussprojekt als Kommunalpolitiker. Beide werden sich nach Ablauf ihrer Amtszeit nach den baden-württembergischen Kommunalwahlen im Mai 2019 aus diesen Ehrenämtern zurückziehen.

