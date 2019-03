In Reinhardsachsen wurde Müll illegal entsorgt. © Winfried Kister

Reinhardsachsen.Auf einen Fall von illegaler Müllentsorgung hat Reinhardsachsens Ortsvorsteher Winfried Kister die FN aufmerksam gemacht. Das Material wurde links vom Wasserrückhaltebecken an der K 3914 von Reinhardsachsen in Richtung Gerolzahn abgelegt. Es handelt sich Kabelisolierungen verschiedener Durchmesser, vermutlich Abfall von der Installation eines Verteilerkastens, etwa von einem Hausanschluss oder Zählerkasten. Abfall, der mühelos über den „Gelben Sack“ entsorgt werden kann, so Kister. Abgelegt wurde das Material zwischen 15. und 18. März. Kister behält sich vor, Anzeige zu erstatten, wie er abschließend sagte. mar

