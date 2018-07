Musik, Lyrik und Tanz

Anzeige

Gottersdorf.Im Theaterzelt auf der Wiese am Weiher in Gottersdorf präsentieren sich am Donnerstag, 2. August, wieder regionale Talente. Manuel Sturm moderiert die bunte Show aus Musik, Lyrik, Tanz und Tierdressur auf der Talentbühne und stellt die Gäste des Abends vor. Auch heuer konnte ein Programm mit unterschiedlichsten Beiträgen aus drei Generationen auf die Beine gestellt werden. Es bleibt für die Zuschauer spannend, wer sich auf die berühmten Bretter wagt und sein Können einem größeren Publikum vorstellen will. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Nachmittagsvorstellung „Däumelieschen“ an diesem Tag ist bereits ausverkauft. Eine weitere Aufführung dieses Tanztheaterstücks kann am Freitag, 3. August, besucht werden.

Das Kinderprogramm am Mittwoch, 1. August, ein Handpuppenspiel des Fünf-Finger-Theaters mit einer spannenden Geschichte um Waldtiere, hat ebenfalls noch freie Plätze. Es beginnt um 15 Uhr.