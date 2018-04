Musik trifft voll ins Schwarze

Anzeige

MIltenberg.Julian Sas und Band kommen auf ihrer Feelin’ Alive Tour auch nach Miltenberg. Im Gepäck hat das Quartett ihr neues Album „Feeling Alive“. Termin ist am 17. April im „Beavers“ in der Mainzer Straße. Tickets sind erhältlich im FN-Servicepunkt Buchen, bei Eventim, am Veranstaltungsort und an der Abendkasse.

Den niederländischen Blues-Gitarristen Julian Sas kann man getrost als einen der angesehensten seiner Art in Kontinentaleuropa bezeichnen. Offensichtlich trifft seine Musik beim deutschen Publikum voll ins Schwarze – im April kommt Sas das dritte Jahr hintereinander auf Stippvisite. „Es war so großartig und ein toller Erfolg in Deutschland. Wir lieben es zu reisen und jeden Abend in einer anderen Stadt zu spielen und auf Deutschland freuen wir uns ganz besonders“, sagte Sas nach dem letzten Deutschland-Trip.

Musikalisches Elternhaus

Dank seines musikalischen Elternhauses ist Sas schon früh mit Jimi Hendrix, Alvin Lee,Peter Green und natürlich dem Gitarrengott Rory Gallagher in Kontakt gekommen: „Der Held für mich schlechthin ist Rory Gallagher. Zwischen 1987 und 1992 hab ich ihn insgesamt 21 mal live gesehen.“ Kein Wunder also, dass Coverversionen seines Heroen zum Programmbestandteil eines jeden Konzerts gehören.