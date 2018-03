Musik und Malerei große Leidenschaften

Anzeige

Walldürn.In Bruno Dörr feiert am morgigen Sonntag ein echtes Walldürner Original seinen 90. Geburtstag.

Der durch seinen breitkrempigen Hut als äußeres Markenzeichen weit über die Grenzen Walldürns hinaus bekannte passionierte Kunstmaler wurde als zweitältester von vier Söhnen des Walldürner Eisenbahners Franz Dörr und dessen Ehefrau Maria, geborene Beuchert, am 11. März 1928 in Walldürn geboren.

In Gefangenschaft geraten

Gleich im Anschluss an den Besuch der Walldürner Volksschule wurde er in das Wehrertüchtigungslager bei Weißenburg im Elsass einberufen und später zum Arbeitsdienst in Fladungen in der Rhön verpflichtet. Nach der Einberufung zur Wehrmacht war Bruno Dörr in der ehemaligen Tschechoslowakei stationiert, ehe er kurz vor Ende des 2. Weltkrieges im April 1945 in französische Gefangenschaft geriet.