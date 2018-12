Musikalische Einstimmung auf Festtage

Das Adventskonzert der Musikschule Walldürn in der Basilika bot den Besuchern einen breiten musikalische Reigen. Die zahlreichen Besucher spendeten den Akteuren viel Beifall.

Walldürn. Zum Adventskonzert hatte die Musikschule Walldürn, unterstützt durch den Förderverein „Freundeskreis der Musikschule“, am Sonntag in die Wallfahrtsbasilika geladen. In einem festlichen und atmosphärisch-dichten Rahmen stimmten die Mitwirkenden die zahlreichen Besucher in der nahezu vollbesetzten Kirche auf die kommenden Feiertage ein. Neben einigen Klassikern der Weihnachtszeit standen dabei auch musikalische Überraschungen auf dem Programm. Die Zuhörer belohnten die facettenreichen Darbietungen mit großem Zuspruch.

In seiner Begrüßung hatte Pfarrer Josef Bregula die Hoffnung auf „ein anregendes und spirituelles Konzert“ geäußert. Das nachfolgende Programm sollte diesen Wunsch dann wahr werden lassen. Den Auftakt bestritt das Bläserensemble, geleitet von Sonja Arlt, mit „Pastorale des Weihnachtskonzerts op. 6/8“ von A. Corelli. Das Blockflötenensemble in der Klasse von Susanne Wütschner zeigte danach eine Kostprobe seines Könnens mit „Fröhliche Weihnacht überall“ und „Aber heidschi bumbeidschi“.

„Canzone 2“ von G. Gabrieli, gespielt vom Gitarrenensemble I unter der Leitung von Bernhard Trabold, rundete den mit viel Beifall bedachten Einstieg ab. Nun zeigten die Eleven der Violinengruppe „Variationen über ein englisches Volkslied“, bearbeitet durch und angeleitet von Jutta Pfeil. Die beiden Traditionals „Hark! The Herald Angels sing“ und „Away in a Manger“ wurden gekonnt vom Querflötenensemble I (Leitung: Sandra Zaiser) interpretiert. In der Formation Querflötenensemble II folgte dann das skandinavische „Come to the Stable, 1. Satz“ nach A. Rice-Young.

Stimmgewaltig und einfühlsam

Ebenso stimmgewaltig wie einfühlsam geprägt war der folgende Beitrag „Happier“ von Marshmello, welchen die Gruppe Xyaddiction (Leitung: Thomas Listl) mit Sängerin Alina Stumpf, Jonas Farrenkopf (Klavier und Gesang) sowie Justin Weber (Violine) zeigte. Mit „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ (Komp.: J. Helme) und dem angelsächsischen „We wish you a Merry Christmas“ folgte daraufhin das Akkordeonensemble unter der Leitung von Nelli Krug.

Anschließend spielte das Violinenensemble (Leitung: Jutta Pfeil) „La Paix“ aus der Feuerwerksmusik von G. F. Händel. Ebenso klassisch ging es weiter mit der J. S. Bach-Komposition „Wacht auf, ruft uns die Stimme“ aus der Kantate Nr. 140 durch das Gitarrenensemble II (Leiter: Bernhard Trabold). „Frosty the snowman“ (S. Nelson, J. Rollins) wurde daraufhin von Mareike Berlinger, Katharina Beuchert, Anne Westermann und Sandra Zaiser auf der Querflöte schwungvoll gefeiert. Mit Ed Sheerans „Perfect“ zeigte Xyaddiciton einen weiteren gelungenen Auftritt. Schließlich folgte mit dem „Praeludium in D BWV 532, 1“ von J. S. Bach durch die Brass Collection, geleitet und mit-interpretiert von Musikschulleiter Bernd Heß, der Abschluss der Auftritte. Das von allen Anwesenden gesungene Schlusslied „Alle Jahre wieder“ rundete das rundum gelungene Adventskonzert der Musikschule in der Basilika ab. chha

