Musikalische Grüße des Chors

Kaltenbrunn.Musikalische Grüße von der Waterkant überbrachte der Original Seemannschor Hamburg am Samstag dem „Badner Land“. In dem kleinen Walldürner Stadtteil Kaltenbrunn gaben die 45 Sänger unter Dirigent Kazuo Kanemaki eine Kostprobe aus ihrem breitgefächerten Repertoire, das weltweit auf Konzerten zu hören ist und die Fans des Chorgesangs begeistert. Seit vielen Jahren pflegt der gebürtige Strümpfelbrunner Dieter Jung, der seit 50 Jahren in Hamburg lebt, freundschaftliche Kontakte zur Jägerhof-Wirtin Monika Farrenkopf.

Dieter Jung gehört bereits ein halbes Jahrhundert dem Verein der Badener in Hamburg an und lässt kaum eine Gelegenheit aus, seinem „Heimatland“ einen Besuch abzustatten.

Jung selbst singt seit 33 Jahren im Seemannschor mit, genau so lange, wie der Japaner Kanemaki den Chor leitet. Dieser ist kein Unbekannter: Er dirigierte 1996 und 1998 den „Größten Shanty-Chor der Welt“ im Hamburger Hafen, der mit über 16 000 Sängerinnen und Sänger im Guinnessbuch der Rekorde steht.

Sangeskollege Dr.Gunnar Endruweit ließ es sich nicht nehmen, dem gebürtigen Badener Dieter Jung im Namen des gesamten Seemannschors zum 80. Geburtstag zu gratulieren und eine Urkunde für dessen Engagement zu überreichen. Von einer Spessart-Konzerttour kommend führte die Reise nach einer kräftigen Stärkung weiter nach Erbach und Michelstadt, ehe wieder der Heimweg nach Hamburg angetreten wurde. mira

