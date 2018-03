„Musikalische Spätlese“ zum Entspannen

Anzeige

Leben und Werk von Claude Débussy standen im Mittelpunkt des Themenkonzertes der Musikschule. Die Besucher waren von dem Programm angetan.

Walldürn. Obgleich er nie eine Schule besuchte, gilt Claude Débussy (1862-1918) als Meister der französischen Romantik. An sein musikalisches Schaffen erinnerte am Donnerstag der Themenabend der Städtischen Musikschule, dessen buntes Programm die zahlreichen Gäste in der Aula der Konrad-von-Dürn-Realschule begeisterte.

Mitglieder des Orchesters Im Orchester spielten: Simone Bleifuß, Jessica Brandl, Silvia Duschek, Nele Eisenschmidt, Lisa Löhr, Emma Müssig, Loreen Trunk, Celina Vath, Justin Weber (alle Violine), Jan König, Lisa Kreis (Klarinette), Josef Pfeil (Klavier), Leitung Jutta Pfeil. ad

Musikschulleiter Bernd Heß bezeichnete die Themenabende eingangs als „schöne Tradition“, die das Wirken bestimmter Künstler in Wort, Bild und Klang würdigt. So lag es nahe, dass er nicht mit Hintergrundwissen geizte und die Vita des in kleinbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsenen Débussy zwischen den einzelnen Stücken auf so behutsame wie informative Weise nacherzählte. Das Programm wurde mit der von Susanne Wütschner (Blockflöte) und Bernhard Trabold (Gitarre) angespielten „Rêverie“ („Träumerei“) eröffnet.