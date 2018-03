Musiker spielten perfekt zusammen

Anzeige

Gerade die klaren Gitarrenklänge des Armin Wehner ließen gleich zu Beginn aufhorchen und setzten einen hohen Maßstab, den die Musiker mit der die Gefühle zweier im Regen wandernder Verliebter in den Mittelpunkt rückenden Ode „The Gentle Rain“ zu halten vermochten. Mit der gefühlvollen Ballade „Stella By Starlight“ wurden die Zuhörer auf eine Reise in den sich unter der Schneedecke allmählich heranschleichenden Frühling mitgenommen: Hier dominierten sauber gegriffene Piano-Akkorde, die mit subtiler Raffinesse von Andreas Seizer eingefügten Perkussionseffekte und der Gesang von Armin Wehner, der dem Song die besondere Klasse schenkte.

Erinnerungen an Miles Davis

An den legendären, 1991 verstorbenen Altmeister Miles Davis erinnerte das Ensemble mit dem gelassen dem Abend entgegen swingenden Titel „All Blues“, ehe „Misty“ als bekanntes Jazz-Standard von Errol Garner und Johnny Burke einmal mehr die Liebe thematisierte. Auch musikalisch gab es hier buchstäblich „was auf die Ohren“: Gitarre und Kontrabass, Piano und Perkussion setzten sich hier gegenseitig in Szene – wohlgemerkt ohne in irgendeinem Konkurrenzverhältnis zueinander zu stehen. Viel mehr ergänzten sich die Instrumente gegenseitig auf vortreffliche Weise. Wer gern Al Jarreau hört, dürfte „On Green Dolphin Street“ als besonderen Höhepunkt des Abends ansehen. Jener lebhafte, energiegeladene Titel beschloss die erste Hälfte des Programms: Das hatte Zunder!

Zwar bot die folgende Pause den passenden Rahmen für manches gemütliche Gespräch, sie bot jedoch auch ein musikalisches Intermezzo von und mit „der Jugend“. Rockige und zugleich entspannte Hintergrundmusik präsentierte in diesem Sinne die aus Robert Hottmann (Gitarre und Gesang), Paul Hottmann (Schlagzeug), Manuel Hottmann (Bass) und Sascha Rickert (Klavier und Gesang) bestehende Formation „Space Heist“ – ein durchaus ansprechender Gegenpol zur gediegenen Jazz-Welt.

Nach der Pause ging es mit einer so abwechslungsreichen wie anspruchsvollen Titelliste weiter. „Samba do aviào“ als feuriger Inbegriff südländischen Temperaments leitete die zweite Hälfte des Programms ein; einen Exkurs in den Swing-Gospel-Bereich lieferte das hymnenhafte Stück „Moanin’“, ehe man mit „In A Sentimental Mood“ dem großen Duke Ellington gedachte. Jene gemütliche, weich wiegende Komposition erwies sich als wie geschaffen für eine echte Serenade.

Gelungene Vorstellung

Nach dem fröhlichen „Desafinado“ wurde eine eigene Komposition von Armin Wehner präsentiert: „Cosy Move“ ging ins Ohr und erfreute mit sanften Klängen und einer erfrischenden Melodie. Mit „It Had To Be You“ von Isham Jones endete das reguläre Programm, aber selbstverständlich gab sich das Quartett nochmals bei einer kleinen Zugabe die Ehre: Die getragene Ballade „Autumn Leaves“ beschloss eine rundherum gelungene Vorstellung. ad

