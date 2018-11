Nach 20 Minuten war der „Brand“ gelöscht

Hornbach.Ihre Herbstabschlussübung führte am Samstagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Walldürn, Einsatzabteilung Hornbach, durch. Brandobjekt war die Feldscheune im Flurbereich Ehrlein.

Geübt wurde folgendes Szenario: Ein Ehepaar bemerkte beim Waldspaziergang auf der Hornbacher Gemarkung, dass bei einer Feldscheune in der Ferne Rauchwolken aufsteigen. Bei näherem Betrachten stellten sie einen Brand fest. Dem Ehepaar kamen außerdem um Hilfe rufende Kinder entgegen, die hektisch erzählten, dass sich in der Scheune noch drei Kinder befinden. Daraufhin alarmierten die Erwachsenen umgehend gegen 15.58 Uhr über Mobiltelefon die Leitstelle in Mosbach. Diese löste um 16 Uhr über Funkmeldeempfänger und um 16.03 Uhr über Sirene Feueralarm aus. Gegen 16.08 Uhr rückte das Löschgruppenfahrzeug LF 8 zur Wasserentnahme an der Löschwasserentnahmestelle in der Ortsmitte Hornbach aus. Gefolgt von Schlepper mit Schlauchhänger. Von der Löschwasserentnahmestelle wurde von den Feuerwehrkameraden eine Förderleitung über 450 Meter bis zum Brandobjekt Feldscheune Ehrlein gelegt. 16.15 Uhr hieß es: „Wasser marsch!“ Anschließend betraten zwei Einsatzkräfte aus dem Angriffstrupp die Scheune mit Pressluftatmung zur Menschenrettung und zur Brandbekämpfung. Ein weiterer Wassertrupp mit Pressluftatmung stand zur Sicherheit parat. Nacheinander holten die Feuerwehrmänner die drei Kinder aus der Gefahrenzone. Die erste Truppe wurde mit hinzukommenden Feuerwehrkameraden aufgefüllt. Inzwischen hatte der Schlauchtrupp dafür gesorgt, dass die geborgenen und verletzten Personen betreut werden. Um 16.35 Uhr hieß es: „Wasser halt!“ Der Scheunenbrand war gelöscht, die Kinder waren in Sicherheit und von Rettungssanitätern behandelt.

Im Anschluss fand eine Übungsbesprechung im Bürgerhaus statt. Hier begrüßte Abteilungskommandant Klaus Eckert alle Feuerwehrkameraden sowie Ortsvorsteher Wolfgang Stich, Stadtbrandmeister Sascha Dörr und Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy, welche als Beobachter der Übung fungierten. Alle gaben eine gute Manöverkritik ab. An der Herbstabschlussübung nahmen insgesamt 20 Feuerwehrkameraden und eine Feuerwehrkameradin teil. Zum Ende dankte Abteilungskommandant Klaus Eckert allen für die Teilnahme. hape

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018