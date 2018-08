Nach Omas Rezepten gekocht

Anzeige

Die zweite und dritte Gruppe bereitete den Hauptgang – Vorarlberger Käsespätzle mit Reiberdatschi“ – zu, und die Aufgabe für die Gruppe vier bestand darin, „Tiroler Apfelküchle mit Apfelmus“ als Dessert zuzubereiten.

Alle vier Gruppen gelang es in hervorragender Weise, gemeinsam und in harmonischer Zusammenarbeit das Ziel zu erreichen und zu erfüllen und pünktlich um 12.30 Uhr das fertig angerichtete Essen auf dem schön und geschmackvoll eingedeckten „Esszimmer“-Tisch zu servieren und in einer harmonischen Tischgemeinschaft von Jung und Alt zu sich zu nehmen.

Besonders stolz waren die Jugendlichen ob der anerkennenden Worte und des Lobes von Melanie Knüttel und Anja Lehrer: „Das habt ihr wirklich super gemacht, uns hat das Menü wirklich bestens geschmeckt, und wir sind stolz auf das von euch Geleistete!“ ds

