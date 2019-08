Nachhaltige Sicherung des Standorts

Der Bau einer neuen Produktionshalle auf dem Werksgelände von Procter & Gamble schreitet zügig voran: Nur vier Monate nach Erteilung der Genehmigung wurde am Dienstag Richtfest gefeiert.

Walldürn. Procter & Gamble hat am Dienstagnachmittag Richtfest für eine neue Produktionshalle gefeiert. Darin entsteht Raum für Spritzgussmaschinen und den Werkzeug- und Maschinenbau.

„Walldürn liefert einen enormen Beitrag zum Erfolg der Marke Braun“, betonte Werksleiter Christoph Reif in seiner Begrüßungsansprache. Er freute sich darüber, dass seit dem Jahr 2015 das Walldürner Werk nun bereits zum vierten Mal erweitert werde. So habe man im vergangenen Jahr einen Neubau fertiggestellt, in dem die Ätztechnik untergebracht sei. In den Jahren davor habe man eine neue Pforte eröffnet und eine neue Produktionshalle errichtet. Reif dankte der „engagierten und motivierten Belegschaft“ im Walldürner Werk sowie allen am Bau beteiligten Firmen und Personen.

„Ich sehe ein Werk, das sich super entwickelt hat“, sagte Matthias Weber, Geschäftsführer bei Procter & Gamble. Seit dem Jahr 2015 habe der US-amerikanische Konzern weit über 100 Millionen Euro in das Werk Walldürn investiert. Er erinnerte an den „Zukunftssicherungsvertrag“, den das Unternehmen im Jahr 2015 mit den Beschäftigten abgeschlossen habe. Darin seien Investitionen in den Standort in Höhe von 37 Millionen Euro bis Ende 2020 vereinbart worden. Diesen Wert habe man deutlich übertroffen, ebenso die darin vereinbarten Anzahl der Auszubildenden. Auch Weber dankte den Mitarbeitern und den Baufirmen.

Positives Signal für Walldürn

Bürgermeister Markus Günther beglückwünschte Procter & Gamble zu der Investition und äußerte sich beeindruckt von der schnellen Bauausführung. So habe man erst vor vier Monaten die Baugenehmigung erteilt. „Sie setzen ein positives Signal für den Standort Walldürn“, stellte Günther fest. „Das Werk Walldürn hat mit Innovation und Flexibilität gepunktet.“ Der Bürgermeister ist davon überzeugt, dass von dieser Investition ein positiver Impuls auf seine Stadt ausgehen werde. „Der Neubau ist ein Gewinn für Walldürn.“ Er dankte dem Gemeinderat, der Stadtverwaltung und allen am Bau Beteiligten und wünschte weiterhin viel Erfolg.

„Bei Procter & Gamble wird nicht lang gefackelt, sondern einfach gemacht“, lobte Landrat Achim Brötel den Weltkonzern. Er freute sich darüber, dass das Unternehmen an den Standort Walldürn glaube: „Sie bauen Zukunft für Ihr Unternehmen, für Ihre Mitarbeiter, insbesondere aber für die nachhaltige Sicherung und Weiterentwicklung des Standorts Walldürn. Deshalb ist heute ein guter Tag für uns alle.“

Werk 1954 gegründet

Er erinnerte an die Geschichte des Werks, das unter der Verantwortung von Richard Rohlf im Jahr 1954 über 52 Mitarbeiter verfügt habe. In den vergangenen 60 Jahren habe das Werk „einen wesentlichen Teil der Wirtschaftsgeschichte unseres Landkreises und der gesamten Region mitgeschrieben.“ Brötel dankte der „hervorragend ausgebildeten und motivierten Belegschaft“ für ihre Leistung sowie den Verantwortlichen von Procter & Gamble dafür, dass sie in Walldürn investierten.

1680 Quadratmeter Nutzfläche

Die neue Produktionshalle besteht aus zwei Stockwerken mit jeweils 840 Quadratmeter Nutzfläche. Im Erdgeschoss sollen Werkzeug- und Maschinenbau mehr Platz erhalten, im Obergeschoss will man zwölf Spritzgussmaschinen aufstellen. Die Baumaßnahme soll im November abgeschlossen sein.

Procter & Gamble ist ein US-amerikanischer Konzern für Konsumgüter. Er verfügt über Niederlassungen in 70 Ländern und erzielte nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2016/17 einen Gesamtumsatz in Höhe von rund 65 Milliarden Dollar.

Im Werk Walldürn sind rund 900 Mitarbeiter beschäftigt. Sie stellen hauptsächlich Rasierer und Epilierer der Marke „Braun“ her.

