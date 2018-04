Nachwuchs im Marsbachtal

Anzeige

Walldürn.Zu Spaziergängen der besonderen Art lädt am Maifeiertag das ökologische Beobachtungsgehege im Marsbachtal ein. Dort tummeln sich zwischen Beuchertsmühle und Wander- und Radweg im Wildgehege unter acht älteren Wildschweinen zurzeit 14 Frischlinge. Das meldet der Vorsitzende des Wildpark, Stefan Michel. Besonderen Seltenheitswert haben darüber hinaus die beiden Lämmer der Mufflons, die sich das benachbarte Hirschgehege mit Dam- und Rotwild teilen.

„Die Hirschkälber sind noch nicht geboren“, erläutert Michel. „Die Rothirschkälber erwarten wir Ende Mai, die Damwildkälber erst im Juni.“ Er weist darauf, dass die Hirsche von den Hirschkühen in diesen Tagen von Laien schwierig zu unterscheiden seien. Die männlichen Tiere haben ihr Geweih abgeworfen und beginnen erst damit, es neu zu bilden. So werden alle Besucher auch dazu eingeladen, genauer hinzuschauen. „Die Groß- und Jungtiere sind ja nur die plakative Seite des Geheges. Der trommelnde Specht, der rufende Kuckuck, der Käfer am Wegesrand, die Rotferdern im Teich, die austreibenden Pflanzen – wer sich rund um das Gehege auf das Verweilen, Hinschauen und Hinhören einlässt wird mit Muße und Freude belohnt“, verspricht der Wildparkvorsitzende.

Schönheit der Natur

Tatsächlich ist der Walldürner Wildpark als ein ökologisches Beobachtungsgehege angelegt. Spezielle Einrichtungen wie Sichtfenster und Bildrahmen sind Hilfestellungen für Parkbesucher, ihre angestammte Sichtweise zu verlassen und neue Facetten zu entdecken. Michel erinnert daran, dass es bei der Einführung des Maifeiertags in Deutschland 1919 ein wesentliches Anliegen gewesen sei, der arbeitenden Bevölkerung einen Naturerlebnistags zu schenken: „Raus aus den damals beschwerlichen Arbeits- und oft auch Wohnverhältnissen, mitten hinein in die kraftspendende Schönheit der Natur und den Frühling.“ hape