Nachwuchsgruppe schnell integriert

Walldürn.Eine positive Bilanz zogen die Mitglieder des Schützenvereins Altheim am vergangenen Samstag bei ihrer Jahreshauptversammlung. Besonders erfreulich war, dass sich eine Nachwuchsgruppe gefunden hat, die fleißig trainiert und am Vereinsleben teilnimmt. Sportlicher Höhepunkt war der Start von Bernd Thimm und Raimund Müller bei den Deutschen Meisterschaften in der Disziplin „Luftgewehr Auflage“.

Oberschützenmeister Achim Singer nutzte seinen Bericht, um allen zu danken, die im abgelaufenen Vereinsjahr aktiv zum Vereinserfolg beigetragen hatten. Speziell dankte er den Mitgliedern des Gesamtvorstands, den aktiven Schützen, Ortsvorsteher Hubert Mühling für die Gemeinde, Bernd und Elke Neuberger für die Jugendarbeit sowie Elke Neuberger und Beate Müller für die Reinigung des Schützenhauses und die Dekoration bei offiziellen Veranstaltungen im Schützenhaus.

Schriftführer Willi Biemer rief die Ereignisse des zurückliegenden Jahres in Erinnerung. Sein Bericht umfasste die Traditionstermine wie Dreikönigs-, Königs- und Vereinsvergleichsschießen, die geselligen Veranstaltungen und Informationen über die Inhalte der Vorstandssitzungen.