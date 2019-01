Nachwuchssportler bei Gürtelprüfungen erfolgreich

Walldürn.Nicht nur bei Wettkämpfen zeigen die Nachwuchssportler der Sportkarateabteilung der Eintracht 93 Walldürn tolle Ergebnisse. Auch bei den internen Gürtelprüfungen im Dojo-Zentrum in Walldürn zeigten die Leistungsgruppen, was in ihnen steckt.

Die Gürtelprüfung erfolgreich abgelegt haben: Silvia Duschek, Ula Duschek, Daniel Kistner Mia Martens, Jana Weismann, Tim Wörner (alle 1. Kyu), Roxana Kowalczyk, Sarina Meichelbeck (beide 2. Kyu), Faid Hurem (3. Kyu), Hannah Humyn, Colleen Märker, Leon Wörner (alle 4. Kyu), Fabian Dörr, Max Kuhn, Finn Neukirchner (alle 5. Kyu), Jule Flachsmann, Marylou Oludipe (beide 6. Kyu). Trainiert wurden die erfolgreichen Prüflinge von ihren Trainern Sara Djapa und Jörg Märker sowie dem Dojoleiter Wolfgang Bundschuh.

