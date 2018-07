Narren sind auf neuen Wegen unterwegs

Auf neuen Wegen ist der Walldürner Fastnachtsumzug unterwegs. Der Plan, veröffentlicht mit Genehmigung der Firma Revilak, zeigt rot den neuen Zugweg und gelb die Aufstellung. © FN

Walldürn.Etwas Neues wird es in diesem Jahr beim Großen Dürmer Faschenaachtsumzug geben. Der wird in diesem Jahr neue Wege gehen und stellenweise einen anderen Verlauf nehmen. Er endet nicht mehr wie viele Jahre zuvor an der Nibelungenhalle, sondern auf dem Schlossplatz.

Und dort ist schon vorher Programm angesagt. Am Umzugsdienstag gibt es vor dem Umzug die Möglichkeit zum "Warm-up".

...

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.01.2015