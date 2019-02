Narren stehen in den Startlöchern

Rippberg.Mit Vollgas nehmen die Aktiven der Rippberger Vereine die fünfte Jahreszeit in Angriff. In einem bunten karnevalistischen Feuerwerk der Schau werden auch in dieser Kampagne wieder zwei Sitzungen über die Bühne gehen. So beginnt am Samstag, 23. Februar, um 9 Uhr das Dekorieren des Saales. Weitere Arbeitseinsätze sind in der darauffolgenden Woche jeweils ab 17.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf für die Samstagssitzung ist am Samstag, 23. Februar, zwischen 11 Uhr und 12 Uhr im Bürgerhaus. Für ausgelassene Fastnachtsstimmung wird am Samstag, 2. März, die große Prunk- und Fremdensitzung sorgen. Schau- und Gardetänze, Büttenreden sowie Showeinlagen garantieren närrische Höhepunkte am laufenden Band ab 19.31 Uhr. Beim Kinder- und Seniorennachmittag am Sonntag, 3. März, wird dem närrischen Auditorium ab 15.01 Uhr eine bunte Fastnachtszenerie geboten. Die Saalöffnung ist jeweils eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung. So schlägt während der Fastnachtskampagne die Stunde der Aktiven auf der Bühne. Daneben sorgen auch viele fleißige Helfer im Hintergrund dafür, dass die Veranstaltungen reibungslos ablaufen. Die Sporthalle ist vom 23. Februar bis einschließlich 5. März für den Vereinssport gesperrt. hape

