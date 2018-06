Naturverbundenheit prägte sein ganzes Wirken

Anzeige

Patrick Schmid betonte in seiner humorvollen Ansprache die Liebe Uwe Weschs zur Natur im Allgemeinen und die gemeinsame Vorliebe für das Nachbarland Niederlande. Denn der gebürtige Mannheimer hat hier die Liebe fürs Leben gefunden, nach Studium an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und Tätigkeit an der Pestalozzi-Realschule Mannheim verliebte sich die Familie Wesch erneut: jetzt in den Odenwald.

Und so wirkte Uwe Wesch ab September 1990 an der Realschule Osterburken, bevor er sich zum 9. September 1996 an die Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn versetzen ließ. Dort unterrichtete er die Fächer Englisch, Geschichte, Technik und Biologie/Naturwissenschaftliches Arbeiten, wobei sich seine Naturverbundenheit für die Schüler auszahlte: Bio-AG, Bau von Nistkästen, Wald- und Bauernhof-Projekte waren ihm ebenso ein Herzensanliegen wie Exkursionen zu historisch bedeutsamen Stätten.

Auch in den beiden eigens für Uwe Wesch getexteten Liedern des Lehrerchors unter der Leitung von Realschullehrer Robert Schmeiser kam dies zum Ausdruck. Dass Schulleitung, Kollegen und gerade auch Schüler den ruhigen und sympathischen Menschen Uwe Wesch schätzen, der sich durch Ruhe, Gelassenheit und einen feinen Humor auszeichnet, wurde in der Feier mehrfach deutlich.

Im Namen des gesamten Kollegiums überreichte Realschullehrerin Regina Eck dessen Abschiedsgeschenke: Ein Freundschaftsbuch, das neben persönlichen Abschiedsworten und Wünschen auch Tipps, Anregungen und Ideen rund um Naturerlebnisse bietet, und einen Ginkgo-Baum, der symbolisch alle Wünsche des Kollegiums in sich trägt: „Alt wie ein Baum sollst du noch werden“, brachte dies der Lehrerchor auf den Punkt.

Realschullehrer Uwe Wesch zeigte sich gerührt über die Wertschätzung seiner Person und seiner Arbeit und lud noch zu einigen geselligen Stunden in Steinbach ein.

