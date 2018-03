Neue Autos, Streetfood und Osterausstellung im Angebot

Anzeige

Kulinarisch werden die Besucher verwöhnt von der Bäckerei Leiblein, Trudels Eck, dem Kolping-Café und der Frauengemeinschaft im Pfarrsaal. In der österlichen Innenstadt sind die Allianz Vertretung Fabian Berger, Silke Störzer mit Dekoartikeln und die Sportbox mit einem Infostand vertreten. Zudem will die Kinder- und Jugendfeuerwehr mit einem Infostand, Drehleiter und der Kinderhüpfburg auf sich aufmerksam machen und weitere Interessierte ansprechen.

Außerhalb des Marktgeländes haben der ZG Raiffeisenbaucenter und das Möbelhaus Wohnfitz ihre Tore geöffnet und bieten eigene sehenswerte Attraktionen. Umrahmt wird der Autosonntag vom Streetfood-Festival, das schon ab 23. März in der Hauptstraße am Alten Rathaus und auf dem Schlossplatz seine Zelte aufschlägt. Die Innenstadt ist am Sonntag, 25. März von 9 bis 19 Uhr für den gesamten Autoverkehr gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Im Rathaus lockt am gleichen Tag wieder die traditionelle Osterausstellung, die stimmungsvolle Anregungen und Ideen zum bevorstehenden Osterfest und Frühling präsentiert. Von Floristik bis Gastronomie, und von traditioneller Festtagsbäckerei bis zur Literatur zu Ostern und Veranstaltungstipps - es gibt viel zu entdecken. An liebevoll dekorierten Tischen kann man sich an der Vielfalt und Kreativität erfreuen und sich einen Eindruck über die Leistungsfähigkeit der verschiedenen Anbieter verschaffen.

Am Sonntag findet im Rathaus im Bürgersaal bei der Osterausstellung der Kreativwettbewerb für Kinder statt. Bekleben, Wachs- Holz- oder Wasserfarben – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Am Sonntag ab 13 Uhr findet die große Abstimmung per Stimmzettel statt. Osterhasenbilder warten auf die Stimme der Juroren. Der 1. Preis für das schönste Osterhasenbild: Ein Familiennachmittag in den Löwenlichtspielen. Unter den Teilnehmern, die den schönsten Osterhasen wählen, werden Gutscheine verlost.

Wie in jedem Jahr findet auch wieder eine Osterausstellungs-Verlosung mit Gutscheinpreisen statt. Die öffentliche Ziehung erfolgt um 17 Uhr an der Sparkasse. Geöffnet ist bei freiem Eintritt von 13 bis 17.30 Uhr.

