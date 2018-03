Neue Bauplätze sollen erschlossen werden

Anzeige

Glashofen/Gerolzahn.Bei der ersten öffentlichen Ortschaftsratssitzung im neuen Jahr werden im Rathaus Glashofen traditionell Blutspender geehrt. So auch am Mittwochabend.

Ortsvorsteher Heinrich Hennig begrüßte neben den Mitgliedern des Ortschaftsrates, Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy , die Blutspender und viele interessierte Bürger beider Gemeinden. Bevor man zu den Tagesordnungspunkten schritt, würdigte Hennig die Blutspender mit Lobens- und Dankesworten. Im Namen des Deutschen Roten Kreuzes überreichte er die Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz und der eingravierten Spenderzahl 50 sowie eine Urkunde an Gerda Kirchgessner. Eine weitere Urkunde und Ehrennadel in Gold bekam Martin Gehrig für zehnmaliges Blutspenden.

Rück- und Ausblick

Ein kurzer Rückblick auf 2017 schloss sich an. Man habe zwei Jahre keine Anträge für Maßnahmen in den Gemeinden gestellt. Nun stehe das Bürgerhaus mit angeschlossenem Feuerwehrgerätehaus in Gerolzahn auf der Agenda. Im Weiteren informierten Hennig und Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy über den Stand der Planungen zum Neubau desselben. Im Vorfeld durften Bürger aus Gerolzahn ihre Vorschläge einbringen. Ein lang ersehnter Wunsch gehe jetzt in Erfüllung, hieß es.