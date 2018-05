Neue Eindrücke gewonnen

Anzeige

Walldürn.Unter dem Motto „Pacem in terris – Friede auf Erden“ waren auch in diesem Jahr Soldaten aus ganz Deutschland eingeladen, um an der 60. Internationalen Soldatenwallfahrt vom 16. bis 22. Mai nach Lourdes in Südfrankreich teilzunehmen. Mit dabei waren Teilnehmer aus den Seelsorgebereichen Walldürn und Veitshöchheim

Großes Programm

In Lourdes wurden die Pilger im heiligen Bezirk zu den verschiedenen Versammlungsplätzen und Kirchen geführt. In den folgenden Tagen war ein großes Programm angeboten wie Nachtgebet, Rosenkranzgebet, Pontifikalgottesdienst im Zeltlager, Kreuzweg, Fußwallfahrt nach Bartrés, Internationale Eröffnungsfeier, Messfeier zusammen mit den österreichischen und schweizerischen Soldaten an der Grotte mit dem Militärgeneralvikar Bartmann oder das Konzert des Heeresmusikkorps aus Kassel in der Kirche St. Bernadette.

Außerdem waren noch einige Module wie auf den Spuren der Heiligen Bernadette, Wanderung auf den Pic du Jer oder erleben sakraler Räume. Bei diesem vollen Programm blieb aber auch noch am Abend Zeit den Tag mit einem Glas Rotwein oder Bier ausklingen zu lassen. Die Zeit für Ruhe und persönliches Gebet fand man meist in der Nacht an der Grotte.