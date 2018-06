Neue Erfahrung bei Waldolympiade gesammelt

Anzeige

Walldürn.Wenn der Wald zum Klassenzimmer und zum Erlebnisort wird, verspricht dies nicht nur enormen Lernzuwachs und neue Erfahrungen, sondern auch jede Menge Freude und Spaß. Und das boten die Schüler der Klasse 8b gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Dorothea Stätzler den Fünftklässlern der Konrad-von-Dürn-Realschule mit einer „Waldolympiade“, die sie im Rahmen des Themenorientierten Projektes SE organisierten und durchführten. Soziales Engagement (SE) ist neben Fächern, Fächerverbünden und anderen Themenorientierten Projekten ein fester Bestandteil des Bildungsplans der Realschule, der den Schülern vielfältige Lernchancen – gerade auch im sozialen Bereich – ermöglichen soll. Hierbei sollen die Schüler in den gesamten Unterrichtsprozess und damit in Planung, Durchführung, Präsentation und Reflexion des Projektes eingebunden sein.

Die umfangreiche Planung für die rund um die Beuchertsmühle stattfindende Waldolympiade begann bereits in der Kompaktwoche zu Beginn des Schuljahres. Und es gab viel zu bedenken und zu erledigen: In Kleingruppen planten die Schüler eine eigene Station, besorgten die benötigten Materialien, erstellten Auswertungstabellen und betreuten Fünftklässler an ihrer Station im Wald. Auch sonst gab es für sie viel zu organisieren: Einladung und Elterninformationen für die 5. Klassen schreiben, Wege markieren, Urkunden und Laufzettel erstellen und Preise besorgen.

Doch nicht nur für die Achtklässler kam es auf Teamarbeit an: Die Kinder aus Klasse 5 mussten sich in gemischten Kleingruppen als Team bewähren: An den elf Stationen mit unterschiedlichen Aufgaben galt es, gemeinsam beispielsweise an der Riechstation Duftsäckchen mit verschiedenen Gerüchen zu erkennen, versteckte Pilze zu sammeln, Gegenstände zu finden, die nicht in den Wald gehören, Geräusche zu erkennen, Geschicklichkeit bei Leitergolf oder Dosenwerfen zu beweisen und beim Waldquiz Vorwissen zu zeigen.