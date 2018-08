Neue Fahrzeuge sind zu sehen

Walldürn.Im Rahmen des Feuerwehrfestes am Sonntag, 9. September, gibt es einen Tag voller Action rund um das Feuerwehrhaus. Viele Stationen zum Mit- oder Selbermachen stehen für Interessierte bereit. Mit fachkundiger Unterstützung besteht die Möglichkeit einen Pkw in seine Bestandteile zu zerlegen, Feuer selbst zu löschen, einen künstlich und damit gesundheitlich unbedenklich verrauchten Raum abzusuchen, einen Ausflug auf 30 Meter Höhe zu erleben oder seine Kinder auf den Aktionsparcour der Jugendfeuerwehr zu bringen. Zudem wird die Vorgehensweise der Feuerwehr bei einem Verkehrsunfall im Rahmen einer Vorführung hautnah erlebbar. Für Bewirtung ist von 11 bis 18 Uhr gesorgt, beginnend mit einem Frühschoppen. Bereits am Samstag, 8. September, findet ein feuerwehrinterner Festabend statt, an dem die neuen Einsatzfahrzeuge MTW und TLF4000 in Dienst gestellt werden. Beide Fahrzeuge sind am Aktionssonntag detailliert zu erleben. Gerade das TLF4000 mit einem Wassertank von 6000 Liter und einer Pumpenleistung von 2000 Litern in der Minute ist ein weiterer wichtiger Baustein im Konzept der Feuerwehr der Stadt Walldürn für die Sicherheit der Bürger und Firmen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018