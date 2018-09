Neue Feldküche für Bedrohungslagen

Mit der neuen taktischen Feldküche ist die Walldürner Betreuungsgruppe innerhalb der DRK-Einsatzeinheit Buchen für den Notfall gut gerüstet.

Walldürn. Seit der Walldürner DRK-Ortsverein vor drei Jahren die Betreuungsgruppe innerhalb der DRK-Einsatzeinheit Buchen übernommen hat, haben die Aktiven nicht nur ihren Ausbildungsstand kontinuierlich den neuen Anforderungen angepasst. Auch in Sachen Ausrüstung hat sich seitdem einiges getan. Neben mehreren Fahrzeugen und einer Modulküche verfügt die Betreuungsgruppe inzwischen über eine nicht mehr ganz neue, dafür aber generalüberholte und voll funktionsfähige Feldküche.

Übergeben wurde die sogenannte „TKF 250“ vor einigen Tagen im Zentrallager des DRK-Landesverbands in Kirchheim unter Teck. Von dort brachten Mitglieder der Betreuungsgruppe nach einer ersten Einweisung den 2,5 Tonnen schweren Anhänger nach Walldürn in das provisorische Lager im Areal „Leinenkugel“.

Ursprünglich stammt die taktische Feldküche aus Beständen der Bundeswehr. Das Land Baden-Württemberg hat acht Exemplare gekauft und von der Herstellerfirma runderneuern lassen. Im Zuge dessen wurde nicht nur die Tarnfarbe abgestrahlt, sondern sämtliche Vorrichtungen erneuert. Weiß lackiert und mit dem Schriftzug „Bevölkerungsschutz Baden-Württemberg“ versehen, sind die Feldküchen fortan ein wichtiger Bestandteil für die Versorgung von größeren Personengruppen in Bedrohungslagen.

„Die Anschaffung hat das Land finanziert. Für den Unterhalt müssen wir selbst aufkommen“, erklärte Markus Huber, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins, am Montag bei einem Pressegespräch. Aus Mitteln des Ortsvereins will er noch Planen anschaffen, um damit die Küchenmannschaft besser vor schlechter Witterung schützen zu können.

„Die Küche kann völlig autark genutzt werden“, betonte Feldkoch Florian Stumpf. Befeuert wird sie in der Regel mit Gas. Der Betrieb mit Diesel, Petroleum oder sogar Holz ist aber auch möglich. Neben zwei Bratmodulen und zwei großen Kesseln verfügt der Anhänger über zwei Bräter und zwei Backöfen. Die Kapazität reicht aus, um 250 Menschen mit einem Drei-Gänge-Menü zu versorgen, oder bis zu 600 Personen mit einer normalen Suppe. „Bei Schöpfgerichten haben wir mehr Durchsatz“, so Stumpf.

„Anstrengende Sache“

Für den Betrieb reichen in der Regel je Schicht ein Feldkoch und zwei Helfer aus. „Eine anstrengende Sache ist das schon“, betonte Stumpf. Zumal die Betreuungsgruppe bei ihrer Arbeit sämtliche Hygienevorschriften einhalten muss, die in der Gastronomie gelten. Auch wenn die Feldküche im Wald oder sonst wo in freier Natur betrieben wird.

Noch ist die Walldürner Betreuungsgruppe eine von 38 in Baden-Württemberg. Weil deren Zahl reduziert werden soll, müssen die Walldürner Einsatzkräfte zukünftig auch mit überregionalen Alarmierungen rechnen. Denkbare Szenarien sind beispielsweise Hochwasserlagen oder Evakuierungen. „Alles, was mehrtägig ist oder wenn mehr als 50 Menschen betroffen sind“, erklärte Markus Huber. Auch beim Brand des Sägewerks in Bödigheim im Januar 2017 war die Walldürner Gruppe vor Ort, um die zahlreichen Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, THW und DRK zu versorgen.

Damals gab es bei frostigen minus fünf Grad Celsius Gulaschsuppe und Thai-Curry. „Die Leute waren begeistert“, so der Vorsitzende. Die Lebensmittel für solche Einssätze liegen nur zu einem kleinen Teil auf Vorrat. In der Regel beschafft die Betreuungsgruppe die benötigen Waren möglichst regional im Bereich des Einsatzgebiets. Speziell für den Bereich Walldürn gibt es beispielsweise Vereinbarungen mit örtlichen Lebensmittelhändlern, Bäckern und Metzgern.

Ihren bisher größten Einsatz hatte die Walldürner Betreuungsgruppe im Herbst 2015, noch bevor sie sich offiziell einatzbereit gemeldet hatte. Damals organisierten die Helfer über Nacht die Versorgung der in der Hardheimer Kaserne eintreffenden Flüchtlinge. Mit der vorhandenen Ausrüstung aus dem Jahr 1963 stießen sie jedoch schnell an Grenzen. „Die alte Feldküche hat ihren Geist aufgegeben. Gasschläuche waren undicht. Wir mussten sie außer Betrieb nehmen“, erinnerte sich Markus Huber.

Provisorisch erhielt die Betreuungsgruppe 2016 eine Modulküche, die für die Versorgung von 50 Personen ausgelegt ist. „Für einen großen Einsatz ist das aber nicht ausreichend“, so der Vorsitzende. Deshalb habe man sich mit der Bitte um Bereitstellung einer Küche mit größerer Kapazität an das Landratsamt gewandt. Im Juli sei dann die erfreuliche Mitteilung gekommen, dass das Land eine Feldküche zur Verfügung stellt.

Um den Umgang mit der neuen Feldküche trainieren zu können, will der DRK-Ortsverein verschiedene Aktionen durchführen. Geplant ist unter anderem ein „Eintopftag“, an dem jeder vor Ort die Kochkünste der Verpflegungsgruppe testen oder den Eintopf mit nach Hause nehmen kann. Bei solchen Gelegenheiten wollen die DRK-Verantwortlichen auch um neue Mitglieder werben. „Wer Spaß am Kochen hat, ist willkommen“, betonte Markus Huber. Etwaige Interessenten müssen keine Kochausbildung vorweisen können, sollen jedoch im Idealfall etwas Erfahrung mitbringen.

Gefragt ist aber nicht nur Personal für die Feldküche. Gesucht sind auch Lkw-Fahrer, um den Anhänger überhaupt zum Einsatzort bringen zu können. Noch hat das Walldürner DRK acht Fahrer in seinen Reihen. Engpässe zeichnen sich jedoch für die kommenden Jahre ab, weil auch in diesem Bereich der Ortsverein die Ausbildung finanziell selbst schultern muss.

