Neue Karatekurse für Kinder

Walldürn.Aufgrund der großen Nachfrage bietet die Sportkarateabteilung der Eintracht’ 93 Walldürn ab sofort jeden Freitag zwei Trainings-einheiten für Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren an. Das altersgerechte Training umfasst unter anderem Konzentrations-,Koordinations- und kindgerechte Gymnastikübungen sowie die Schulung der Reaktions- und der Gleichgewichtsfähigkeit. Spielerisch erlernen dabei die Kleinen die Karatetechniken und erleben mit Gleichaltrigen Freude an der Bewegung. Mit Spaß erfahren sie so den respektvollen und freundlichen Umgang miteinander und entwickeln mit der Zeit ein gesundes Selbstvertrauen. Die Trainingszeiten sind jeweils freitags von 15 bis 15.50 Uhr sowie von 16 bis 16.50 Uhr im Dojo der Sportkarateabteilung bei der Tennishalle im Auerbergzentrum. Geleitet werden die Stunden von der erfahrenen Übungsleiterin Nadine Talkner. Anmeldungen sind möglich unter 0177/8976892 oder 0170/8376975. Weitere Infos unter www.sportkarate-wallduern.de ds

