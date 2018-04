Neue Satzung wurde verabschiedet

Anzeige

Gebühren werden erhoben

Für die Inanspruchnahme von Räumen der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft werden Gebühren erhoben, die die untergebrachte Person als Gebührenschuldner zu entrichten hat. Auch die Nebenkosten werden in Form von Gebührensätzen an die Benutzer weitergegeben. Sollte die Person keine eigenen Einkünfte haben, übernimmt das Jobcenter die Kosten.

Beim Bebauungsplan „Röte“ wurde am Montag das Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden mit Abwägungsvorschlägen vorgestellt. Gleichzeitig fasste der Rat den Beschluss zur Offenlegung des Bebauungsplanentwurfes.

Um das Benefizkonzert am 4. Mai aus Anlass des Jubiläums 60 Jahre Bundeswehrstandort und 15 Jahre Logistikbataillon ging es beim folgenden Punkt.

Reinerlös wird gespendet

Der Reinerlös der Veranstaltung soll an das Odenwald Hospiz und an das Soldatenhilfswerk gehen. Den Besuchern der Veranstaltung wird die Möglichkeit gegeben, zu spenden. Allerdings soll die Stadt Walldürn die Spenden entgegennehmen und somit als „durchlaufenden Posten“ behandeln und, soweit gewünscht, Spendenbescheinigungen ausstellen.

Die gesetzlichen Regelungen sehen vor, dass über die Annahme von Spenden und ähnlichen Zuwendungen der Gemeinderat zu entscheiden hat. Dies gilt auch, wenn die Spenden an Dritte vermittelt werden und nicht bei der Stadt verbleiben. Da allerdings noch am Tag der Entgegennahme der Spende die Spendenbescheinigung an die Spender ausgestellt werden soll, kann ein Beschluss des Gemeinderats nicht abgewartet werden. Es wurde daher vorgeschlagen, dass der Gemeinderat der Annahme der Spenden des Benefizkonzerts bereits im Vorfeld zustimmt. In einer der folgenden Sitzungen wäre dem Gemeinderat eine Liste mit den Namen der Spender vorzulegen. Was der Gemeinderat einstimmig billigte. mar

