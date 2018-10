Neue Schießanlage vorgestellt

Altheim.Der Altheimer Schützenverein öffnete am Sonntag Tür und Tor für alle Vereine und Interessierten, um seine neue elektronische Schießanlage vorzustellen. Neben Kaffee und Kuchen durften sich die Besucher die Anlage ansehen und erklären lassen. Interessierte hatten zudem die Möglichkeit, die neue Anlage bei einem Probeschießen zu testen. Die Gäste im Vereinslokal konnten per „Live-Übertragung“ am Bildschirm die Erfolge der jeweiligen Schießstände verfolgen.

„Sicher ein Spaß beim kommenden Vereinsvergleichsschießen im nächsten Jahr“, so die Vermutung eines Gastes. dka

