Neuer Traktor für den Bauhof

Walldürn.Wegen anstehender Reparaturen ist der Traktor des Bauhof nicht einsatzfähig. Die Kostenschätzungen für die Reparatur belaufen sich auf rund 18 000 Euro. Wegen des Alters des Gefährts von 16 Jahren und der 7500 Betriebsstunden sei eine Reparatur aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr vertretbar. Da der Traktor unter anderem für den Winterdienst benötigt wird, so Georg Feit vom Bauamt, wäre über eine mögliche Neubeschaffung zu entscheiden. Die Kosten würden beu rund 100 000 bis 130 000 Euro liegen. Im Haushalt 2019 sind keine Mittel eingeplant. Durch Einsparungen an anderer Stelle wird die Maßnahme gegenfinanziert, so Bürgermeister Markus Günther.

Bei einer Nein-Stimme und dreiEnthaltungen stimmte der Gemeinderat der außerplanmäßigen Ausgabe zu. mar

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.07.2019