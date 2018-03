Neues Feuerwehrgerätehaus kommt

Anzeige

Gerolzahn.Seine erste Jahreshauptversammlung als Abteilungskommandant eröffnete Simon Westrich im Feuerwehrgeräthaus der Einsatzabteilung Gottersdorf, da das alte Gerätehaus der Wehr weg ist und man auf den Baubeginn des neuen Gerätehauses mit Bürgerhaus wartet.

Traktor aus Kläranlage geborgen

Westrich sagte in seinem Jahresbericht, gleich einen Tag nach seiner Wahl zum Abteilungskommandanten musste die Wehr zu einer Traktorbergung in der Gerolzahner Kläranlage ausrücken. Ende April habe man in der Ortsmitte den Maibaum gestellt. Im Sommer habe man das alte Bürgerhaus mit Feuerwehrgerätehaus geräumt und zum Abriss vorbereitet.

Geräte untergestellt

Die Gerätschaften sind während der Bauphase in einer Halle vor Ort in Gerolzahn untergebracht. Westrich hoffte, dass es mit dem Baubeginn bald los geht. Im Berichtszeitraum wurden zehn Übungen und drei Ausschusssitzungen abgehalten.