Neugierig und offen bleiben für die Zukunft

Walldürn.Strahlende Gesichter gab es auf der Entlassfeier der Auerberg-Werkrealschule Walldürn zu sehen: Zum einen, weil die Prüfungen zu Ende sind, und zum anderen, weil die Schüler stolz auf ihre erbrachten Leistungen sein können. Dies stellte auch Elvira Monsch im Namen der Schulleitung fest.

Als Vertreter der Stadt Walldürn zeigte der stellvertretende Bürgermeister Theo Staudenmaier seine Verbundenheit zur Werkrealschule. Die Entlassfeier sei ein wichtiger Tag, um neue Wege einzuschlagen. Mit dem Schulabschluss seien die Vorbereitungen getroffen, um mit einer Ausbildung zu beginnen. Für die Zukunft müssen die Schüler neugierig und offen bleiben, so Staudenmaier.

Anderen Menschen „dienen“

Mit den Worten „Einer trage die Last des andern“ begann Pfarrer Karl Kress als Vertreter der Kirchengemeinden seine Grußworte. Die Schüler hätten in der Schule gelernt, ein soziales Wesen zu sein. In eigentlich jedem Beruf tauche diese Kompetenz wieder auf, da man oft anderen Menschen „dient“. Mit den Schülern mitgefiebert hat in den vergangenen Wochen auch die Elternbeiratsvorsitzende Silvia Neid. Ähnlich ging es wahrscheinlich vielen andern Eltern der Abschlussklasse. Die Eltern waren eine lange Zeit die Begleiter ihrer Kinder.

Lob für Weiterentwicklung

Mit dem Motto der Entlassfeier „Es ist nicht genug zu wissen – man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen – man muss auch tun“ (Goethe) schloss sich der Klassenlehrer Alexander Ockenfels an die Worte der Elternbeiratsvorsitzenden an. Mit diesen Sätzen lasse sich sehr gut verdeutlichen, was die Anforderungen der Schule an die Schüler in der Vergangenheit waren und auch in Zukunft sein werden. Eine interessante Präsentation mit Bildern der Entlassschüler und Kommentaren des Klassenlehrers Matthias Müller rundeten das Programm ab, bevor die Worte von Rektor Wolfgang Kögel folgten. Er erinnerte sich an die gemeinsamen Jahre mit den Schülern und sah aber auch die Entwicklung von „schlimmen Rabauken und schüchternen Mädchen“ hin zu „respektablen jungen Männern und Frauen“. Und die galt es zum Abschluss der Feier zu ehren.

In Klassenstufe Neun erhielt Kevin Schorner einen Preis für die beste Prüfungsleistung und Anton Prenqi, Patricia Mirczik, Mariam SheikhSaid sowie Marcelina Panasiewicz ein Lob für gute Leistungen. Panasiewicz erhielt außerdem einen zusätzlichen Preis für ihre hervorragenden Leistungen im europäischen Zeichenwettbewerb, bei dem sie einen Bundespreis gewonnen hat. In Klassenstufe Zehn wurden die Klassenbesten Lukas Dornhöfer mit einem Lob sowie Melissa Schreider mit einem Preis geehrt. Angelika Stobert wurde für ihre Tätigkeit als Schulsportmentorin sowie für ihre Arbeit im Bistro gemeinsam mit Anna-Maria Pfefferkorn mit einem Präsent geehrt. Ebenfalls ein Präsent erhielten Merie Shala, Mariam Sheikh Said, Anna-Maria Pfefferkorn, Angelika Stobert sowie Nicklas Kugler für ihre langjährige Tätigkeit in den Alten- und Pflegeheimen „Maria Rast“ und „St. Josef“.

Gute Arbeit geleistet

Auch die Eltern wurden an diesem Abend gewürdigt: F. Pfefferkorn, F. Seyfried, F. Neid und F. Meidel-Pindric leisteten lange Jahre eine gute Arbeit als Elternvertreterinnen. Mit dem Höhepunkt der Entlassfeier, der Zeugnisübergabe, endete die ansprechende Feierstunde, die auch musikalisch umrahmt wurde. Rektor Kögel dankte im Anschluss allen Beteiligten und lud zu einem kleinen Umtrunk ein, den die Klasse Acht mit ihrem Klassenlehrer Jörg Singer vorbereitet hatte.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019