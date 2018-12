Neustart war 1946 im „Deutschen Hof“

Der SPD-Ortsverein feierte in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Grund genug, einen Blick in die Historie der Walldürner Sozialdemokraten zu werfen.

Walldürn. Der erste Teil befasste sich mit der Zeit von der Gründung bis 1993. Im zweiten Teil geht ers um die Zeit von 1933 bis heute. Mit der sogenannten Machtergreifung, der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933, wurde das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte aufgeschlagen. Auch Walldürn und die Walldürner SPD blieben von diesem Tiefpunkt der europäischen Geschichte nicht verschont.

Fridolin Bischof wurde verhaftet, die beiden Gemeindeverordneten der SPD Franz Gaukel und Wilhelm Kaufmann wurden am 24. Juni 1933 aus dem Gremium ausgeschlossen und mussten ihre Mandate niederlegen. Die entsprechenden Verfügungen wurden den Sozialdemokraten am 1. Juli 1933 per „Zustellungsurkunde des Gemeindedieners“ persönlich zugestellt. Am selben Tag erklärten die Stadträte und Ersatzkandidaten der „Deutschen Zentrumspartei“ geschlossen ihren Verzicht auf ihr Mandat. Damit war der Weg für die Schergen der NSDAP frei.

Nachdem das „Dritte Reich“ mit der Kapitulation beendet wurde, nach Jahren der Verfolgung und Unterdrückung, stellten sich Sozialdemokraten wieder zur Verfügung, um am Wiederaufbau des Landes und einer demokratischen Gesellschaft aktiv mitzuwirken.

Es war Josef Heilmann, der die alten Genossen wieder zusammenrief, um gemeinsam mit ihnen den Ortsverein der Walldürner SPD wieder ins Leben zu rufen. Die Versammlung zur Neubegründung des Ortsvereins fand 1946 im „Deutschen Hof“ statt. Seither ist der SPD-Ortsverein wieder eine feste Größe im politischen Leben der Stadt Walldürn, der die Entwicklung der Stadt nachhaltig geprägt hat. Josef Heilmann (Stadtrat bis 1970) leitete den SPD-Ortsverein bis 1953. Er war es auch, der den ehemaligen Bürgermeister Dr. Arthur Trautmann (Bürgermeister von 1925 bis 1929) für eine erneute Kandidatur als Stadtoberhaupt in Walldürn gewinnen konnte.

Diskussionen um Kaserne

Einen wesentlichen Anteil an der Modernisierung und Weiterentwicklung Walldürns in den Anfangsjahren der jungen Bundesrepublik hatte Dr. Arthur Trautmann. Neben dem Bau der Kläranlage, der Gründung des Wirtschaftsgymnasiums, der Förderung des sozialen Wohnungsbaus und wichtiger Industrieansiedlungen war vor allem die Gewinnung des Bundeswehrstandortes ein herausragender Erfolg Trautmanns. Bereits 1952 hat Dr. Trautmann weitsichtig und pragmatisch eine Diskussion zur Ansiedlung einer Garnison in Walldürn angestoßen – zu einem Zeitpunkt, als in der Bundespolitik noch die Frage der Wiederbewaffnung kontrovers diskutiert wurde. Mit einem Artikel „Zur Frage der Errichtung neuer Garnisonen“ in den Fränkischen Nachrichten forderte Trautmann, dass das „Badische Hinterland“ ernsthaft prüfen müsse, ob es seinen Anteil an dieser Entwicklung fordern müsse.

Und im doppelten Sinne kontrovers war auch die Diskussion in Walldürn, weil die Bestrebungen Traumanns von der örtlichen SPD unterstützt wurden, während die örtliche CDU damals gegen die Ansiedlung einer Garnison war. Dabei wollte sich Trautmann nicht auf Grundsatzdiskussionen für oder gegen die Aufstellung einer Bundesdeutschen Armee einlassen, für ihn war klar, sollte die Wiederbewaffnung kommen, muss Walldürn die Chance ergreifen. Vor allem Dr. Trautmann ist es zu verdanken, dass sich Walldürn auch noch heute „Wallfahrts- und Garnisonstadt“ nennen kann. In diese Zeit fällt auch die Gründung der ersten Arbeitsgemeinschaft der Jusos in Walldürn, die sich damals als „Teil der internationalen sozialistischen Bewegung“ und verbunden mit den „weltweiten Emazipationsbestrebungen gegen Unterdrückung, für Freiheit und Sozialismus“ sahen.

Neue Ära

Mit dem 1. Juni 1991 brach für die SPD in Walldürn eine neue Ära an. Erstmals seit 1966 wurde mit Karl-Heinz Joseph wieder ein Sozialdemokrat Bürgermeister der Wallfahrts- und Garnisonsstadt. Dabei galt Walldürn über Jahrzehnte hinweg als unbezwingbare Bastion der CDU. Mit einem sensationellen Ergebnis von 53,8 Prozent setzte er sich im ersten Wahlgang gegen seine drei Mitbewerber durch. Ein so eindeutiges Ergebnis im ersten Wahlgang hatten nur wenige erwartet.

Der damalige Ortsvereinsvorsitzende Karl-Heinz Joseph war bereits zuvor als Stadtrat (seit 1980) und Kreisrat (seit 1984) ein über die Stadtgrenzen bekannter und geschätzter Kommunalpolitiker. In den kommenden 16 Jahren sollte er die Fortentwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile nachhaltig prägen.

Bereits zur Hälfte seiner ersten Amtszeit 1995 konnte er eine beeindruckende Bilanz ziehen. Neben dem Wohnungsbauschwerpunkt „Vorderer Wasen“ und dem Verbandsindustriepark „VIP“ konnte Karl-Heinz Joseph eine Vielzahl von gelungenen Maßnahmen der Stadtsanierung und Dorfentwicklung auflisten, so dass sich Walldürn zur 1200-Jahr-Feier mit Stolz präsentieren konnte. Dabei kam ihm seine große Überzeugungskraft, sein Gerechtigkeitssinn und seine Fähigkeit, faire Kompromisse auszuloten, besonders zugute. Als er sein Amt antrat hatte die CDU mit 18 Sitzen im Gemeinderat eine klare Mehrheit. Dennoch gelang es Karl-Heinz Joseph für seine Ideen Mehrheiten zu gewinnen.

Die Nachfolge als Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzender trat Herbert Kilian an. Im April 1997 trat Ralf Beyersdorfer, damals als jüngster Ortsvereinsvorsitzender im Neckar-Odenwald-Kreis, die Nachfolge von Josef Priwitzer an. Das 80-jährige Ortsvereinsjubiläum wurde neben einem Festakt erstmals auch mit einer Kabarettveranstaltung der Mannheimer „Dusche“ gefeiert. Neue Akzente setzt Beyersdorfer auch bei den Wahlkampfveranstaltungen. An die Stellen von „Nebenzimmerveranstaltungen“ traten themenbezogene Veranstaltungen, wie der „Tag der regenerativen Energie“ und Podiumsdiskussionen, wie das „Forum innere Sicherheit“ mit dem Innenminister a.D. Frieder Birzele, die Podiumsdiskussion zum „Kirchensozialwort“ mit örtlichen Vertretern beider Konfessionen oder „Kinderarmut in Deutschland“. Politik soll „vor Ort“ stattfinden und für die Bürger und Mitglieder informativ sein. So standen Besuche bei der Feuerwehr, der Polizei, dem Deutschen Roten Kreuz und Walldürner Unternehmen ebenso auf der Tagesordnung, wie Rundgänge zum Generalverkehrsplan oder dem VIP.

