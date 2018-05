Noch Karten für Revue zu haben

Anzeige

Walldürn.Gute Nachrichten für Kurzentschlossene: Für die Premiere der Revue „MACHT los!“ heute, Donnerstag, um 19 Uhr im „Haus der offenen Tür“ können noch Karten an der Abendkasse erworben werden. Im Rahmen des 160-jährigen Jubiläums setzte man sich am erzbischöflichen Kinder- und Jugendheim St. Kilian intensiv mit dem Thema auseinander.

Drei Aufführungen

Aus den Arbeiten in den verschiedenen Bereichen ging eine bunte Revue aus Musik, Theater und bildender Kunst hervor, die am Donnerstagabend zur Aufführung kommt. Am Vormittag um 9.30 Uhr findet außerdem eine öffentliche Generalprobe statt. Die Schülervorstellung ist am Freitag, 18. Mai, um 9.30 Uhr.