„Noch nicht nachhaltig etabliert“

Ende des 19. Jahrhunderts wurde er zwar zuletzt offiziell in Deutschland gesichtet, doch in den Jahren ab 1945 wurden beispielsweise auf dem damaligen Staatsgebiet der DDR rund 50 Tiere erlegt. Die wenigen Restvorkommen, hauptsächlich in Osteuropa, werden seit 1990 EU-weit über das Naturschutzrecht geschützt. Ab dem Jahr 2000 ergaben sich erste Hinweise auf eine Rückkehr in hiesige Gefilde, die sich bis 2009 mit der ersten dokumentierten Reproduktion in der Lausitz (Sachsen) bestätigten.

Das Land Brandenburg, in welchem die bundesweit größte Dichte an Wölfen vorkommt, reagierte mit der Entwicklung eines „Wolfmanagementplans“, der sich insbesondere mit dem Umgang bei möglichen Konflikten in Sachen Mensch, Natur und Jagd beschäftigt. Entsprechend hat das Land Baden-Württemberg den Handlungsleitfaden „Die Rückkehr des Wolfes“ entwickelt. Vogel verdeutlichte, dass die Bestätigung eines Vorkommens über das schrittweise Zusammenführen mehrerer Indizien peu à peu vonstattengehe. Fährten, Sichtungen, Losungen (sprich Kot) und Urinmarkierungen sowie automatisch auslösende Wildkameras an neuralgischen Punkten, meist Waldgebiete, liefern hier Erkenntnisse. „Ein einzelnes Foto ist somit kein Beweis, sondern nur ein Hinweis“, erklärte Vogel.

Ein Wanderer mit Ausdauer

Charakteristisch bei allen zehn Wolfsarten in Europa sei, dass die Tiere schnell wachsen, meist nicht älter als zehn Jahre alt werden und insbesondere sehr weit wandern können. „Die Wölfe, die hier im Land dokumentiert wurden, entstammen beispielsweise der Alpenpopulation“. Da der Wolf „leider nicht zur Meldebehörde geht“, ist der exakte Bestand nur annähernd zu bestimmen. Doch für Brandenburg inklusive Grenzraum rechnet Vogel mit rund 50 Vorkommen (Rudel, Familien, Einzeltiere), bundesweit geht sie von etwa 70 bis 80 Rudeln und Paaren aus. Die Tiere beanspruchen als Revier große Territorien von bis zu 60 000 Hektar, in denen jeweils nur ein Rudel siedelt und welche gegen Artgenossen abgeschottet werden.

Der wenige überlebende Nachwuchs – die Sterblichkeit in den ersten beiden Lebensjahren liegt bei jeweils rund 50 Prozent – wandert ab zur eigenen Partnersuche und Reviergründung. „Die Population breitet sich also in der Fläche aus, nicht in der Dichte“. Den Gefahren für Nutztiere – Hauptbeute der Wölfe sind Schafe – lässt sich durch verschiedene Maßnahmen entgegnen: elektrische Zäune, Untergrabungsschutz oder Herdenschutzhunde. Allerdings hat es der Wolf zu 99 Prozent auf Wildtiere, insbesondere Reh- und Schwarzwild, abgesehen. „Der Großteil der Rudel reißt selten oder nie Nutztiere“. Wölfe jagen bevorzugt junge, alte oder kranke Tiere und vermeiden möglichst eine Eigengefährdung. „Außerdem enden 80 bis 90 Prozent der Jagdansätze beim Wolf wie das Hornberger Schießen“.

Für den Menschen gehe eine verhältnismäßig sehr geringe Gefahr durch die Tiere aus. Von 1950 bis 2000 gab es neun dokumentierte Angriffe von Wölfen. Davon waren fünf Tiere tollwütig, bei den übrigen vier Attacken (ausschließlich in Spanien) lag eine Futterkonditionierung vor. „Tödliche Hundeangriffe sind statistisch wahrscheinlicher als Wolfsattacken“. Angriffsgründe wie fehlende natürliche Beute, Haltung von Nutztieren im Wolf-Lebensraum, menschliche Eingriffe wie etwa Futtergabe, Provokation oder Tollwut sind „allesamt hierzulande nicht mehr aktuell. Seit seiner Rückkehr vor 20 Jahren ist noch kein Mensch durch einen Wolf aggressiv angegangen worden“, so Vogel. Dass sich Wölfe Siedlungen annähern, sei aber nicht ungewöhnlich. Dabei weichen sie dem Menschen jedoch nach Möglichkeit aus. In Baden-Württemberg – hier ist die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg zuständig – konzentriert sich das Vorkommen auf die Regionen Schwarzwald, Schwäbische Alb und Baar-Kreis. Ein Vorfall in der näheren Region ereignete sich im vergangenen Jahr, als in Widdern drei Schafe gerissen wurden. Vogel schloss mit folgenden Fazit: „Nachhaltig etabliert haben sich Einzeltiere oder Paare in Land und Region zwar noch nicht. Aber das ist jederzeit zu erwarten. Wichtig ist das Bewusstsein: Der Wolf ist da und wird so schnell auch nicht wieder verschwinden“. chha

