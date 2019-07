Norbert Wörner für das Amt des Ortsvorstehers vorgeschlagen

Wettersdorf.Die konstituierende Sitzung des Ortschaftsrates fand am Freitagabend im Bürgerhaus in Wettersdorf statt.

Zunächst ließ Ortsvorsteher Norbert Wörner die Wahlperiode 2014 bis 2019 Revue passieren. Als große Maßnahme erwähnte Wörner die Fertigstellung im Rahmen der Ortsflurerneuerung der Geisberg- und der Eichelbachstraße sowie dem „Wasengärtlein“. Der Wasser-und Bodenverband feierte 2017 sein 50-jähriges Bestehen sowie das Lichtermuseum 2018 sein 20-jähriges Bestehen.

Auch die Fertigstellung des Jugendraumes sei ein Erfolg. Dieser wird in diesem Jahr noch in einem feierlichen Rahmen übergeben.

Im Anschluss folgte die Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahlprüfung durch Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy. Für Wettersdorf waren sechs Ortschaftsräte zu wählen. Ablehnungs- und Hinderungsgründen gemäß der Gemeindeordnung habe es keine gegeben.

Es folgte die Verpflichtung der gewählten Ortschaftsräte durch Ortsvorsteher Norbert Wörner. In den Ortschaftsrat kamen Martin Meidel, Joachim Seyfried, Hugo Hilbert, Jürgen Beuchert und Burkhard Trabold sowie Ortsvorsteher Norbert Wörner, der durch das Ortschaftsratsmitglied Hugo Hilbert verpflichtet wurde.

Die Wahl des Ortsvorstehers und seines Stellvertreters – so der Vorschlag an den Gemeinderat – fiel auf Amtsinhaber Ortsvorsteher Norbert Wörner und seinen Stellvertreter Burkhard Trabold.

Norbert Wörner ist dem Ortschaftsrat 1975 beigetreten und seit 1980 Ortsvorsteher in Wettersdorf, sein Stellvertreter Burkhard Trabold trat 1999 in den Ortschaftsrat ein. Am Ende der Sitzung wünschte sich Norbert Wörner in dieser Wahlperiode mehrere Bürgerversammlungen abhalten zu können und wünsche sich einen guten Zusammenhalt der Bürger in Wettersdorf. hape

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019