Walldürn.Der Bezirk VII des Odenwaldklubs richtet am Sonntag, 27. Mai, in Miltenberg und Bürgstadt den Odenwälder Wandertag aus. Dabei werden in beiden Orten verschiedene Angebote für Wanderfreunde gemacht, wie eine Stadtführung, Weinlagenführung, Museumsführung und anderes.

Der OWK Walldürn beteiligt sich mit zwei Gruppen an dieser Aktion. Die erste Gruppe marschiert, geführt von Helmut Dollinger und Helmut Ackermann, um 8 Uhr von der Grundschule aus ins Maintal. Die Streckenlänge beträgt 24 Kilometer. Die Rückkehr erfolgt am Abend mit der Bahn. Die zweite Gruppe trifft sich um 9.15 Uhr am gewohnten Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften und beteiligt sich am Zielort am Programm des Wandertages. Wanderführer sind Allan und Susanne Dearnley.