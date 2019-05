Ohne Bedarfsnachweis keine Rodung

Walldürn.Um für Procter & Gamble Erweiterungsmöglichkeiten zu schaffen, will die Stadt Walldürn 10,78 Hektar des südlich an das Werksgelände angrenzenden Waldes in Gewerbeflächen umwandeln. Den dafür notwendigen Antrag für eine Waldumwandlungserklärung hat der für die Änderung des Flächennutzungsplans „Schöner Busch“ zuständige Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Hardheim-Walldürn beim

...