Ohne Führerschein erwischt

Walldürn.Das Verhalten eines VW-Fahrers in der Monterau-Allee hat am Mittwoch gegen 1 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Der 22-jährige fuhr rasch an den Fahrbahnrand, nachdem er das Polizeiauto gesehen hatte. Weil er danach ausstieg und seine Beifahrerin auf den Fahrersitz rutschte, wurde er von den Beamten kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Auf ihn kommt eine Strafanzeige zu. Die Beifahrerin als Halterin des Volkswagens muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, weil sie dem 22-Jährige das Fahren ermöglicht hat, obwohl er keinen Führerschein besitzt.

